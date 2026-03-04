Les élèves et collaborateurs de Rembrandt, Cabinet Rembrandt, Grenoble

Les élèves et collaborateurs de Rembrandt Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Cabinet Rembrandt Isère

Plein tarif 7€, gratuit -18 ans.

Le nouvel accrochage du cabinet Rembrandt explore les collaborations, influences et dialogues artistiques autour de Rembrandt au XVIIe siècle, de Leyde à Amsterdam, puis jusqu’à la diffusion de son œuvre au XVIIIe siècle. Les eaux-fortes de Jan van Vliet, Jan Lievens, Ferdinand Bol, Giovanni Benedetto Castiglione et James Bretherton présentées à cette occasion illustrent en effet la richesse d’un atelier devenu un véritable réseau artistique européen.

Cabinet Rembrandt 37 rue Servan 38000 GRENOBLE Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le Cabinet Rembrandt est un petit musée créé par le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création. Il présente l'une des plus belles collection privée de gravures de Rembrandt.

