Hache, ébénistes à grenoble, Cabinet Rembrandt, Grenoble

Hache, ébénistes à grenoble Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Cabinet Rembrandt Isère

Plein tarif 7€, gratuit -18ans. Le billet permet d’accéder également au cabinet Rembrandt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Thomas (1664-1747), Pierre (1703-1773) et Jean-François Hache (1730-1796) incarnent trois générations d’ébénistes de génie qui ont profondément marqué l’histoire des arts décoratifs aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Maîtres incontestés de la marqueterie de bois, ils ont su allier virtuosité technique, sens aigu de l’ornement et compréhension des usages, s’imposant dans les intérieurs des grandes demeures dauphinoises comme dans celles du royaume de France. Du mobilier aux objets d’aménagement intérieur, leurs créations témoignent d’un art raffiné, à la fois savant et profondément ancré dans son époque. Aujourd’hui riche de plus de cent pièces, la Fondation Glénat conserve la plus importante collection de meubles Hache au monde, offrant un regard unique sur cet héritage d’exception.

Cette exposition propose d’en découvrir une quarantaine : commodes, armoires ou coffrets qui comptent parmi les pièces les plus exceptionnelles réalisées par ces ébénistes de talent.

Cabinet Rembrandt 37 rue Servan 38000 GRENOBLE Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le Cabinet Rembrandt est un petit musée créé par le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création. Il présente l'une des plus belles collection privée de gravures de Rembrandt.

Nuit européenne des musées

© J-M Blache