Les Cachottiers, une comédie de Luc CHAUMAR La Basse Cour Grenoble
Les Cachottiers, une comédie de Luc CHAUMAR La Basse Cour Grenoble mercredi 20 mai 2026.
Les Cachottiers, une comédie de Luc CHAUMAR La Basse Cour Grenoble Mercredi 20 mai, 20h30 12 € / 10 € (adhérent, partenaires, -16 ans)
Entre mensonges, quiproquos et révélations inattendues, tout part en vrille. Une comédie décoiffante où chaque cachottier peut toujours en cacher un autre !
Étienne déprime, ses potes cachent des maîtresses, un bébé débarque, une voisine veut accoucher chez lui, et un chasseur veut le tirer comme une perdrix !
Entre mensonges, quiproquos et révélations inattendues, tout part en vrille.
Une comédie décoiffante où chaque cachottier peut toujours en cacher un autre !
### — INFORMATIONS :
Auteur : Luc Chaumar
Mise en scène : Laure Pinatel
Distribution : Marieke Commere, Jérôme Bach, Nadine Brondel, Brice Maurin, Wilfrid Serpollet, Marc Vidal.
Par : Interlude et Cie
Durée : 1h30
### — AVIS du public :
• Super jeux d’acteurs ! Je n’arrive pas à écrire tellement je rigole encore ! Bravo
• Hilarant ! Nous avons passé un super moment, bravo à tous.
• Super pièce. Un très bon moment et une bonne rigolade. Merci
• Une mise en scène formidable des acteurs exceptionnels, je me suis régalé un moment inoubliable, j’ai mal aux abdominaux, tant j’ai rigolé. Merci beaucoup pour cette superbe soirée.
• Spectacle très drôle et bien enlevé, jeu dynamique, tout en nuance et justesse. Un très bon moment !
• Bravo et merci aux comédiens et metteuse en scène de m’avoir fait passer un si bon moment ! Du rythme, des rebondissements, des rires, le vaudeville comme je l’aime
• Superbe spectacle ! Bravo à vous, les scénarios entremêlés étaient vraiment drôle
• Super spectacle plein de cachotteries! Très bien joué et très drôle ! Courrez le voir!
• Super moment. Une pièce pleine de rythme et des comédiens au top. Je recommande chaleureusement.
• Une vraiment excellente soirée, devant des acteurs super dynamiques et une intrigue légère, drôle et divertissante. Nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre, nous avons été complètement conquis et enchantés!
Encore bravo et mille mercis pour cette délicieuse soirée !
Je recommande vraiment extrêmement chaleureusement !!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T22:00:00.000+02:00
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https://billetterie.labassecour.net/agenda/1724-Interlude-Cie-Les-cachottiers https://www.interlude-cie.fr/spectacle_cachottiers.htm https://www.facebook.com/events/1407412354044343 https://www.instagram.com/interlude.et.cie/
La Basse Cour 18 rue Colbert 38000 GRENOBLE Secteur 1 Grenoble 38000 Isère