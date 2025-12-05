Les Cachottiers, une comédie de Luc CHAUMAR La Basse Cour Grenoble Mercredi 20 mai, 20h30 12 € / 10 € (adhérent, partenaires, -16 ans)

Entre mensonges, quiproquos et révélations inattendues, tout part en vrille. Une comédie décoiffante où chaque cachottier peut toujours en cacher un autre !

Étienne déprime, ses potes cachent des maîtresses, un bébé débarque, une voisine veut accoucher chez lui, et un chasseur veut le tirer comme une perdrix !

Entre mensonges, quiproquos et révélations inattendues, tout part en vrille.

Une comédie décoiffante où chaque cachottier peut toujours en cacher un autre !

### — INFORMATIONS :

Auteur : Luc Chaumar

Mise en scène : Laure Pinatel

Distribution : Marieke Commere, Jérôme Bach, Nadine Brondel, Brice Maurin, Wilfrid Serpollet, Marc Vidal.

Par : Interlude et Cie

Durée : 1h30

### — AVIS du public :

• Super jeux d’acteurs ! Je n’arrive pas à écrire tellement je rigole encore ! Bravo

• Hilarant ! Nous avons passé un super moment, bravo à tous.

• Super pièce. Un très bon moment et une bonne rigolade. Merci

• Une mise en scène formidable des acteurs exceptionnels, je me suis régalé un moment inoubliable, j’ai mal aux abdominaux, tant j’ai rigolé. Merci beaucoup pour cette superbe soirée.

• Spectacle très drôle et bien enlevé, jeu dynamique, tout en nuance et justesse. Un très bon moment !

• Bravo et merci aux comédiens et metteuse en scène de m’avoir fait passer un si bon moment ! Du rythme, des rebondissements, des rires, le vaudeville comme je l’aime

• Superbe spectacle ! Bravo à vous, les scénarios entremêlés étaient vraiment drôle

• Super spectacle plein de cachotteries! Très bien joué et très drôle ! Courrez le voir!

• Super moment. Une pièce pleine de rythme et des comédiens au top. Je recommande chaleureusement.

• Une vraiment excellente soirée, devant des acteurs super dynamiques et une intrigue légère, drôle et divertissante. Nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre, nous avons été complètement conquis et enchantés!

Encore bravo et mille mercis pour cette délicieuse soirée !

Je recommande vraiment extrêmement chaleureusement !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T22:00:00.000+02:00

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https://billetterie.labassecour.net/agenda/1724-Interlude-Cie-Les-cachottiers https://www.interlude-cie.fr/spectacle_cachottiers.htm https://www.facebook.com/events/1407412354044343 https://www.instagram.com/interlude.et.cie/

La Basse Cour 18 rue Colbert 38000 GRENOBLE Secteur 1 Grenoble 38000 Isère



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