Installation « Tricotons le musée et le quartier Très-Cloîtres », Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble

Installation « Tricotons le musée et le quartier Très-Cloîtres » Samedi 23 mai, 10h00 Musée de l’Ancien Évêché Isère

Installation « Tricotons le musée et le quartier Très-Cloîtres »

Une installation créée par l’artiste Maud Bonnet dans la cour et le jardin du musée.

Inspirée par le yarn bombing, – une forme d’art urbain qui consiste à recouvrir des objets ou des espaces publics de tricot ou de crochet coloré -, Maud Bonnet métamorphose le musée et le quartier grâce à la participation des habitants, des membres des associations et des structures du quartier.

Une œuvre évolutive réalisée grâce à la participation de tous ; un projet collectif, vivant et convivial à découvrir.

Musée de l’Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 03 15 25 https://musees.isere.fr/ Situé au cœur du centre historique de Grenoble, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée de l’Ancien Évêché est installé dans l’ancien palais des évêques, édifice protégé au titre des Monuments historiques.

Le site présente en sous-sol un baptistère daté des premiers temps chrétiens, vestiges archéologiques exceptionnels qui témoignent de l’histoire religieuse de la cité. Dans les étages, le parcours permanent « L’Isère en histoire » invite les visiteurs à découvrir le territoire, son histoire et ses hommes. Chaque année, le musée présente deux expositions temporaires en lien avec ces thèmes. Dans Grenoble, tramway ligne B et bus ligne 16, arrêt Notre-Dame Musée

En voiture, parking du Musée de Grenoble (place Lavalette) à proximité immédiate

Nuit européenne des musées

©Maud Bonnet