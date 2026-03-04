Visite guidée du Laboratoire ARC-Nucléart, ARC-Nucléart, Grenoble

Visite guidée du Laboratoire ARC-Nucléart Vendredi 12 juin, 09h30, 13h00, 15h00 ARC-Nucléart Isère

Réservation obligatoire, fermeture des inscriptions le 22/05/2026. Pièce d’identité en cours de validité indispensable. Âge minimum requis 18 ans, les mineurs ne peuvent pas accéder au site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

ARC-Nucléart est un atelier de conservation-restauration d’objets archéologiques et historiques en matériaux organiques (bois, vanneries, cordages, cuirs, …).

À ARC-Nucléart, la science, l’histoire et l’art se mêlent. Des objets vieux de plusieurs centaines d’années côtoient des technologies du XXIe siècle.

Une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs et techniciens en chimie, biologie, entomologie, physico-chimie et physique nucléaire, mais aussi de conservateur du patrimoine, conservateurs-restaurateurs, régisseur de collections, photographe, mécanicien, travaillent ensemble au service de notre patrimoine. Vous pourrez venir nous rencontrer à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie le. Vendredi 12 juin 2026. 3 créneaux de visite d’1h30 sont proposés à 9h30, 13h et 15h.

ARC-Nucléart CEA, 17 avenue des martyrs, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes ARC-Nucléart est un atelier de conservation-restauration et un laboratoire de recherche, reconnu internationalement pour ses compétences uniques en matière de sauvegarde du patrimoine culturel.

Implanté sur le site du CEA à Grenoble, il est dédié à la conservation et la restauration des objets en matériaux organiques : archéologiques et historiques. Site accessible en tram, bus, voiture. Attention déplacement à pied sur le site.

