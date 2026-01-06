France-Irlande qualifications pour la coupe du monde de foot 2027 Stade des Alpes Grenoble

France-Irlande qualifications pour la coupe du monde de foot 2027

Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble Isère

Tarif : 9.6 – 9.6 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 21:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Le 9 juin prochain, le stade des Alpes accueillera le dernier match des qualifications pour la coupe du monde féminine de foot Brésil 2027. Les bleues de Laurent Bonadei rencontreront l’Irlande après avoir affronté la Suède, la Pologne et les Pays-Bas.

Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English :

On June 9, the Stade des Alpes will host the final qualifying match for the Brazil 2027 Women’s World Cup. Laurent Bonadei’s Bleuettes will meet Ireland after taking on Sweden, Poland and the Netherlands.

L’événement France-Irlande qualifications pour la coupe du monde de foot 2027 Grenoble a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Grenoble Alpes