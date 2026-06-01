Opération libellules, Musée Hébert – d’Uckermann, La Tronche

Opération libellules Dimanche 7 juin, 16h00 Musée Hébert – d’Uckermann Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Les animateurs des Espaces naturels sensibles vous conduisent à la découverte des libellules que l’on voit voler autour de l’étang aux Nymphéas dans le jardin du musée Hébert. Observez-les et laissez-vous conter leur cycle de vie.

Animation par l’équipe des ENS (Espaces Naturels Sensibles).dans le jardin du musée

Musée Hébert – d’Uckermann Chemin Hebert, 38700 La Tronche, France La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476424612 http://www.musee-hebert.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 42 97 35 »}] Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Jardin à l’anglaise et jardin régulier de 2 hectares, l’ensemble a su conserver le charme d’un jardin d’artiste peintre. Ouverture toute l’année.

Les animateurs des Espaces naturels sensibles vous conduisent à la découverte des libellules que l’on voit voler autour de l’étang aux Nymphéas dans le jardin du musée Hébert. Observez-les et conter …

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