Les Folles Vacances de Martine et Jean-Mi, Le grand séchoir – Maison du pays de la noix, Vinay

Les Folles Vacances de Martine et Jean-Mi Dimanche 7 juin, 15h30 Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Isère

Gratuit, limité à 60 personnes, réservation obligatoire

Martine et Jean-Mi, deux trentenaires tout droit sortis des années 70, sont en panne avec leur 4L… et leur projet de séjour en camping tombe à l’eau.

« Les folles vacances de Martine et Jean-Mi », c’est un spectacle de théâtre de rue musical, immersif et sonore dont la scénographie s’articule autour d’une authentique 4L et d’ustensiles de camping vintage.

Sur un ton décalé et drôle, le spectacle fait revivre au public la saveur de la France de 1970 : son insouciance, son vent de changement (mai 1968, contre-culture, mouvements sociaux), ses différences avec le monde actuel.

Spectacle en extérieur

Durée 45 minutes – Tout public – Gratuit

Nombre de place limités – Réservation conseillée au 04.76.36.36.10.

Le grand séchoir – Maison du pays de la noix 705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vinay 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 36 10 http://www.legrandsechoir.fr https://www.facebook.com/pages/Le-Grand-Sechoir/218380091517029 Situé face aux majestueux contreforts du Vercors, le Grand Séchoir est au cœur d’un parc paysager où il fait bon flâner parmi les noyers du monde entier ou à l’ombre des variétés anciennes.

Dans un ancien séchoir rénové de façon résolument contemporaine, le Grand Séchoir met en partage les contes et légendes autour de la noix, le métier de nuciculteur d’hier à aujourd’hui, le patrimoine des séchoirs à noix ou les utilisations de la noix et du noyer grâce à une muséographie attractive et des collections variées.

