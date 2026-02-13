Le p’tit Ecouges – Canyon dans le Vercors, Parking Ecouges 2, Saint-Gervais
Tarifs : Tarif unique 50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Découvrez le canyon phare du Vercors dans une version adaptée à tous, dès 8 ans.
Cette variante des Ecouges 2 évite les grandes verticales tout en conservant le plaisir de la glisse et des sauts dans un décor spectaculaire.
Au programme :
Toboggans éjectables, sauts dans les vasques, progression aquatique…
Découverte de sa riche biodiversité
Et un petit rappel final pour une expérience complète, riche en sensations et en sourires !
Age minimum : 8 ans
Durée du parcours : 2h
Marche d’approche : 5 min
Marche retour : 20 min
Difficulté : Facile
Activité organisée par Noemie – Monitrice canyon
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/le-p-tit-ecouges-canyon-dans-le-vercors-915
Parking Ecouges 2 Saint-Gervais 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Une aventure ludique et accessible dans le canyon emblématique du Vercors Nature Sortie nature