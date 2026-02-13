Le p’tit Ecouges – Canyon dans le Vercors, Parking Ecouges 2, Saint-Gervais

Le p’tit Ecouges – Canyon dans le Vercors 12 juin – 29 août Parking Ecouges 2 Isère

Tarifs : Tarif unique 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Découvrez le canyon phare du Vercors dans une version adaptée à tous, dès 8 ans.

Cette variante des Ecouges 2 évite les grandes verticales tout en conservant le plaisir de la glisse et des sauts dans un décor spectaculaire.

Au programme :

Toboggans éjectables, sauts dans les vasques, progression aquatique…

Découverte de sa riche biodiversité

Et un petit rappel final pour une expérience complète, riche en sensations et en sourires !

Age minimum : 8 ans

Durée du parcours : 2h

Marche d’approche : 5 min

Marche retour : 20 min

Difficulté : Facile

Durée : 2h

Activité organisée par Noemie – Monitrice canyon

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/le-p-tit-ecouges-canyon-dans-le-vercors-915

Parking Ecouges 2 Parking Ecouges 2 Saint-Gervais 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Une aventure ludique et accessible dans le canyon emblématique du Vercors Nature Sortie nature