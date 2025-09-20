Fête locale de Saint Gervais Saint-Gervais
Fête locale de Saint Gervais Saint-Gervais vendredi 19 juin 2026.
Saint-Gervais
Fête locale de Saint Gervais
Parc municipal Saint-Gervais Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
La fête locale est de retour !
Le comité des fêtes vous attend nombreux pour un week-end de convivialité, d’émotions et de lumières dans le parc de la commune.
Fête foraine et manèges du vendredi au dimanche.
SAMEDI 20 JUIN LA GRANDE SOIRÉE
Restauration sur place Dès 19h.
Retraite aux flambeaux Déambulation nocturne.
Spectacle Laser Show visuel pour clôturer la soirée.
Buvette.
Zéro déchet Les boissons sont servies uniquement au verre.
Pensez à apporter vos Eco-cups (tous modèles acceptés !).
À défaut, des gobelets seront disponibles à la vente (pas de système de consigne).
INFO Le vendredi 19 juin (19h-23h30), profitez aussi de la Fête de la Musique (Mairie) sur le parvis
Venez nombreux faire la fête à Saint-Gervais ! Entrée libre. .
Parc municipal Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Fête locale de Saint Gervais Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-05-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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