Saint-Gervais

Fête locale de Saint Gervais

Parc municipal Saint-Gervais Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

La fête locale est de retour !

Le comité des fêtes vous attend nombreux pour un week-end de convivialité, d’émotions et de lumières dans le parc de la commune.

Fête foraine et manèges du vendredi au dimanche.

SAMEDI 20 JUIN LA GRANDE SOIRÉE

Restauration sur place Dès 19h.

Retraite aux flambeaux Déambulation nocturne.

Spectacle Laser Show visuel pour clôturer la soirée.

Buvette.

Zéro déchet Les boissons sont servies uniquement au verre.

Pensez à apporter vos Eco-cups (tous modèles acceptés !).

À défaut, des gobelets seront disponibles à la vente (pas de système de consigne).

INFO Le vendredi 19 juin (19h-23h30), profitez aussi de la Fête de la Musique (Mairie) sur le parvis

Venez nombreux faire la fête à Saint-Gervais ! Entrée libre. .

Parc municipal Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Fête locale de Saint Gervais Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-05-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme