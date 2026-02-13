Sortie découverte de la biodiversité des canyons aux Ecouges, Canyon des Écouges, 38470 Saint-Gervais, France, Saint-Gervais

Sortie découverte de la biodiversité des canyons aux Ecouges 13 juin – 29 août, les samedis Canyon des Écouges, 38470 Saint-Gervais, France Isère

Tarifs : Tarif adulte 50€ ; Tarif enfant – 12 ans 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T14:30:00+02:00

Sur une demi-journée, venez découvrir la biodiversité des canyons. Ces milieux, encore peu connus, présentent une faune et une flore qui se sont adaptées aux conditions bien particulières qui règnent dans un canyon.

Nous descendrons la Drevenne, dans le très connu canyon des Ecouges. Nous rejoindrons la rivière par un petit sentier forestier puis nous vous proposerons différentes petites activités sur les rives et au cours de la descente du canyon. Nous aborderons différents sujets tels que la géologie, la formation du tuf, la flore et la faune spécifiques des canyons et nous terminerons cette balade en nous questionnant sur les enjeux qui pèsent actuellement sur ces milieux magnifiques mais pourtant fragiles.

La descente se réalisera en glissant, sautant ou en rappel à l’aide d’une corde. Il faut être un minimum sportif, ne pas avoir peur de l’eau ni de la verticalité. Sortie accessible aux débutants dès 8 ans.

Durée : 3h30

Activité organisée par Noemie – Monitrice canyon

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-decouverte-de-la-biodiversite-des-canyons-aux-ecouges-8412

Canyon des Écouges, 38470 Saint-Gervais, France Canyon des Écouges, 38470 Saint-Gervais, France Saint-Gervais 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-decouverte-de-la-biodiversite-des-canyons-aux-ecouges-8412 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-decouverte-de-la-biodiversite-des-canyons-aux-ecouges-8412 »}]

Sortie canyoning et animation sur les rives des Ecouges sur le thème de la biodiversité des canyons. Nature Sortie nature