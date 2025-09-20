Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue Saint-Gervais
Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue Saint-Gervais lundi 6 juillet 2026.
Saint-Gervais
Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue
9 rue des Ecoles Saint-Gervais Gironde
Tarif : 130 – 130 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24
L’atelier Mandarine Bleue, dirigé par Laetitia Venier propose des stages d’été de création artistique à destination des enfants et jeunes à partir de 6 ans (groupe de 6 maximum)
– 6 au 10 juillet Evolution des formes (modelage, dessin, peinture, gravure).
– 20 au 24 juillet Peinture
– 27 au 31 juillet Les personnages.
– 3 au 7 août Dessin et gravure.
– 17 au 21 aout Carnet de voyage.
– 24 au 28 aout Expression artistique. .
9 rue des Ecoles Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 76 94 77 contact@laetitiavenier.com
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English : Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue
L’événement Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-05-06 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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