Saint-Gervais

Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue

9 rue des Ecoles Saint-Gervais Gironde

Tarif : 130 – 130 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24

L’atelier Mandarine Bleue, dirigé par Laetitia Venier propose des stages d’été de création artistique à destination des enfants et jeunes à partir de 6 ans (groupe de 6 maximum)

– 6 au 10 juillet Evolution des formes (modelage, dessin, peinture, gravure).

– 20 au 24 juillet Peinture

– 27 au 31 juillet Les personnages.

– 3 au 7 août Dessin et gravure.

– 17 au 21 aout Carnet de voyage.

– 24 au 28 aout Expression artistique. .

9 rue des Ecoles Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 76 94 77 contact@laetitiavenier.com

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English : Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue

L’événement Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-05-06 par Bourg Cubzaguais Tourisme