Corps parés, âmes révélées…, Musée-Maison du Patrimoine, Hières-sur-Amby

Corps parés, âmes révélées… 12 – 14 juin Musée-Maison du Patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Visite libre de la nouvelle exposition temporaire du musée.

Depuis le XIXème siècle, des fouilles archéologiques se sont succédées de part et d’autre de la Boucle du Rhône, entre les départements de l’Ain et de l’Isère. Bon nombre des découvertes sont en lien avec des sites funéraires, livrant ainsi du mobilier reflétant la vie du défunt.

Ces objets étroitement liés à l’apparence donnent lieu à l’exposition temporaire Corps parés, âmes révélées…

Les collections du musée sont complétées par des objets empruntés au musée des Confluences de Lyon, à Lugdunum – Musée et théâtres gallo-romains et au musée archéologique de Briord.

Musée-Maison du Patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, France Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33474951910 http://www.musee-larina-hieres.fr Installé dans l’ancienne cure en lauzes du XVIIIe siècle, le Musée-Maison du Patrimoine a été entièrement rénové et agrandi en mai 2010. Il offre au regard un parcours neuf et original sur les hommes qui ont écrit l’histoire de l’Isle Crémieu de la Préhistoire au Moyen Age à travers une exposition riche d’objets archéologiques, vestiges de sites du territoire.

Visite libre de la nouvelle exposition temporaire du musée.

©Maison du patrimoine