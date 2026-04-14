Reposer le long du Rhône, Musée-Maison du Patrimoine, Hières-sur-Amby
Reposer le long du Rhône, Musée-Maison du Patrimoine, Hières-sur-Amby samedi 13 juin 2026.
Reposer le long du Rhône 13 et 14 juin Musée-Maison du Patrimoine Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00
Visite guidée du musée axée sur les découvertes archéologiques le long du Rhône
Musée-Maison du Patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, France Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33474951910 http://www.musee-larina-hieres.fr [{« owner »: {« uid »: 79826343, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « contact@musee-larina-hieres.fr », « eventDuration »: « 50 », « venueId »: 152004, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781355600000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Installé dans l’ancienne cure en lauzes du XVIIIe siècle, le Musée-Maison du Patrimoine a été entièrement rénové et agrandi en mai 2010. Il offre au regard un parcours neuf et original sur les hommes qui ont écrit l’histoire de l’Isle Crémieu de la Préhistoire au Moyen Age à travers une exposition riche d’objets archéologiques, vestiges de sites du territoire.
Visite guidée du musée axée sur les découvertes archéologiques le long du Rhône
©Maison du patrimoine
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