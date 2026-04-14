L’archéologie et le Rhône, Musée-Maison du Patrimoine, Hières-sur-Amby

L’archéologie et le Rhône Dimanche 14 juin, 10h00 Musée-Maison du Patrimoine Isère

Plein tarif 8€, pour les 18-12 ans : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Prévoir son matériel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Muni de votre vélo, suivez le guide pour connaître ces lieux où le fleuve est intimement lié au funéraire et au spirituel à la Protohistoire. Parcours de 16 km sur piste cyclable, chacun est responsable de son matériel.

Musée-Maison du Patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, France Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33474951910 http://www.musee-larina-hieres.fr Installé dans l’ancienne cure en lauzes du XVIIIe siècle, le Musée-Maison du Patrimoine a été entièrement rénové et agrandi en mai 2010. Il offre au regard un parcours neuf et original sur les hommes qui ont écrit l’histoire de l’Isle Crémieu de la Préhistoire au Moyen Age à travers une exposition riche d’objets archéologiques, vestiges de sites du territoire.

Muni de votre vélo, suivez le guide pour connaître ces lieux où le fleuve est intimement lié au funéraire et au spirituel à la Protohistoire. Parcours de 16 km sur piste cyclable, chacun est de son…

©Maison du patrimoine