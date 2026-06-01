Visite guidée : A la découverte des usages de l’énergie hydraulique par les Chartreux, parking musée de la grande chartreuse, Saint-Pierre-de-Chartreuse

Visite guidée : A la découverte des usages de l’énergie hydraulique par les Chartreux Samedi 13 juin, 09h00 parking musée de la grande chartreuse Isère

Inscription Obligatoire via le formulaire en ligne sur le site de Chartreuse Tourisme (accueil@parc-chartreuse.net, 04.76.88.75.20) – Sortie limitée à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Le Parc naturel régional de Chartreuse et l’Office National des forêts s’associent pour vous proposer une sortie en plein air dans la montagne à la découverte des ouvrages hydrauliques, suivie d’un pique-nique pour les volontaires.

A l’aide de plans anciens, du Modèle Numérique de Terrain (issu du LIDAR) et d’illustrations, nous irons sur différents lieux pour évoquer certains ouvrages hydrauliques (moulin, scierie, écluse, ….) aménagés sur le ruisseau Saint – Bruno ou le torrent Guiers Mort.

La visite commencera sur le parking de la Correrie (parking du Musée de la Grande Chartreuse). Elle se terminera par un pique-nique tiré du sac, ce qui permettra de prolonger les échanges.

Autres détails du parcours à prendre en compte : 6km A/R ; 310m de dénivelé positif

Prévoir du matériel adapté aux conditions naturelles et météorologiques du moment.

La sortie est susceptible d’être annulée en cas de conditions météo défavorables.

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parking musée de la grande chartreuse parking du musée de la Grande Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/visite-guidee-a-la-decouverte-des-usages-de-lenergie-hydraulique-par-les-chartreux-saint-pierre-de-chartreuse-fr-6322316/ »}] Parking du musée de la Grande Chartreuse Grand parking

Le **Parc naturel régional de Chartreuse** et l’**Office National des forêts** s’associent pour vous proposer une **sortie en plein air** dans la montagne à la découverte des **ouvrages suivie d’un …

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