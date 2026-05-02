Saint-Pierre-de-Chartreuse

Chartreuse Terminorum

La Diat Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 00:00:00

fin : 2026-06-22 14:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Chartreuse Terminorum ultra-trail d’orientation en Chartreuse (Isère), inspiré de la Barkley. Depuis 2017, 40 participants affrontent 300 km et 25 000 m D+ sans balisage. Une des courses les plus dures au monde, avec seulement 6 finishers.

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La Diat Saint-Pierre-de-Chartreuse 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Chartreuse Terminorum: an ultra-trail orienteering race in the Chartreuse region (Isère), inspired by the Barkley. Since 2017, 40 participants have tackled 300 km and 25,000 m of elevation gain without any markings. One of the toughest races in the world, with only six finishers.

L’événement Chartreuse Terminorum Saint-Pierre-de-Chartreuse a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse