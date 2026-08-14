Informations pratiques

Roubaix

1er dimanche du mois

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de visiter les expositions temporaires (accessibles à tarif réduit), de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur !

Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de visiter les expositions temporaires (accessibles à tarif réduit), de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur ! .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

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English :

On the first Sunday of every month, admission to the museum’s permanent collections is free for everyone. This is a great opportunity to explore the museum on your own or with others, visit the temporary exhibitions (available at a reduced rate), and share or rediscover your favorite pieces!

L’événement 1er dimanche du mois Roubaix a été mis à jour le 2026-08-14 par Hauts-de-France Tourisme