1er dimanche du mois Roubaix
dimanche 4 octobre 2026 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
1er dimanche du mois
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de visiter les expositions temporaires (accessibles à tarif réduit), de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur !
Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de visiter les expositions temporaires (accessibles à tarif réduit), de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur ! .
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the first Sunday of every month, admission to the museum’s permanent collections is free for everyone. This is a great opportunity to explore the museum on your own or with others, visit the temporary exhibitions (available at a reduced rate), and share or rediscover your favorite pieces!
L’événement 1er dimanche du mois Roubaix a été mis à jour le 2026-08-14 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud, Campus EDHEC, Roubaix 11 septembre 2026
- Mordus du patrimoine, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 12 septembre 2026
- Petit déjeuner jeux vidéo Roubaix 12 septembre 2026