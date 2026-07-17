Animations seniors – Septembre 2026, Divers lieux à Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Animations seniors – Septembre 2026 1 – 30 septembre Divers lieux à Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:00:00+02:00

L’été est loin d’être fini ! Voici encore le plein d’idées à partager au mois de septembre ! C’est ouvert à tous à partir de 60 ans, pour partager des loisirs en toute convivialité (boxe, bowling, jardinerie, parkour59, macramé, soirée disco…) et des sorties hors les murs de Roubaix.

[Rappel] Parmi les nouvelles activités de l’été, vous pouvez tester ou prolonger votre expérience :

Les ateliers de sophrologie : Les techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive aident à retrouver détente et harmonie.

Tous les vendredis, séance d’1h, avec deux créneaux horaires et deux lieux, au choix : de 13h30 à 14h30 à la Résidence le Pays (34 rue du Pays) ou de 15h30 à 16h30 à la Résidence Beaumont (120 rue de Beaumont).

L’atelier macramé : C’est le moment permet d’exprimer sa créativité en fabricant un pot porte-plante.

Mardi 15 septembre, de 14h à 17h, au Jardin de Chlorophylle, situé au 315, Grande Rue.

Animez-vous, amusez-vous en pratiquant tout ce qui vous fait plaisir, parmi les activités proposées au jour le jour, au mois de septembre :

Mardi 1 (de 10 à 17h) : billard , à Villeneuve-d’Ascq

, à Villeneuve-d’Ascq Mercredi 2 (de 14h à 15h) : boxe , à Roubaix

, à Roubaix Jeudi 3 : Parkour59 (de 9h30 à 11h) à Roubaix ou visite de la jardinerie Famiflora (de 14h à 18h), en Belgique

(de 9h30 à 11h) à Roubaix ou visite de la jardinerie (de 14h à 18h), en Belgique Mardi 8 (de 13h45 à 17h30) : ciné au Mégarama, à Roubaix

au Mégarama, à Roubaix Jeudi 10 : Parkour59 (de 9h30 à 11h) à Roubaix ou bowling (de 14h à 17h30) à Villeneuve-d’Ascq

(de 9h30 à 11h) à Roubaix ou (de 14h à 17h30) à Villeneuve-d’Ascq Mercredi 16 (de 14h à 15h) : boxe , à Roubaix

, à Roubaix Jeudi 17 : Parkour59 (de 9h30 à 11h) à Roubaix ou visite de la Villa Cavrois (de 14h à 17h30) à Croix

(de 9h30 à 11h) à Roubaix ou visite de la (de 14h à 17h30) à Croix Vendredi 22 (de 14h30 à 18h) : Spectacle « disco des années 70 »

« disco des années 70 » Jeudi 24 : Parkour59 (de 9h30 à 11h) à Roubaix ou visite de la jardinerie Dadiezelle (de 14h à 18h) en Belgique

(de 9h30 à 11h) à Roubaix ou visite de la jardinerie (de 14h à 18h) en Belgique Vendredi 25 (de 13h45 à 17h30) : ciné au Mégarama, à Roubaix

au Mégarama, à Roubaix Mardi 29 (de 14h30 à 17h) : récolte à la Ferme du Vinage , à Roncq

, à Roncq Mercredi 30 (de 14h à 15h) : boxe, à Roubaix

Pour consulter le détail du programme, cliquez >> ICI <<

Certaines activités sont payantes. Possibilité de se rendre sur place pour ses propres moyens.

Renseignements et informations : auprès de l’Assemblée des Ainés, au CCAS, situé au 9-11 rue Pellart à Roubaix, ou par téléphone au 0.800.08.13.40 (service et appel gratuits)

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Animations seniors – Septembre 2026

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