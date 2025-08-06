Visite olfactive des collections Roubaix

Visite olfactive des collections

Le troisième dimanche de chaque mois de 16h15 à 17h15, une visite olfactifve permet une (re)découverte de quelques-unes des oeuvres de nos collections à travers des touches parfumées spécialement créées par Givaudan et Symrise.

Cette lecture olfactive fait parti du parcours des sens conçu par le célèbre créateur Christian Astuguevieille.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

On the third Sunday of each month, from 4.15pm to 5.15pm, an olfactory tour allows visitors to (re)discover some of the works in our collections through fragrances specially created by Givaudan and Symrise.

This olfactory reading is part of the sensory journey conceived by renowned designer Christian Astuguevieille.

