Journée Sécurité Routière sur la Grand'Place Roubaix
mercredi 20 mai 2026.
Journée Sécurité Routière sur la Grand’Place
Grand Place Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Journée de la sécurité routière 2026
### Village sécurité routière sur la Grand’Place
**Journée de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants, adolescents et adultes. Jeu concours avec lots à gagner.**
Au programme
• Conduites à risques/ vitesse simulateur de choc
• Voiture tonneau
• Tapis simulateur vitesse/alcool/drogue
• Sensibilisation sur les dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote
• Sensibilisation aux gestes qui sauvent
• Jumelles radar et sensibilisation au code de la route
• Atelier jeu memory sur la sécurité routière pour les plus petits
• Passage du permis trottinette
• Brigade motorisée de la Police nationale
• Bus Ilevia
• Piste junicode gonflable de karts à pédales pour les 7 12 ans
• Piste junicode gonflable de voitures électriques pour les 3 6 ans
### Mercredi 20 mai 2026
de 9h à 12h (pour les collègiens uniquement) et de 13h à 17h (pour tous)
Grand Place Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 00
English :
Road Safety Day 2026
### Road safety village on the Grand Place
**Road safety awareness and prevention day for children, teenagers and adults. Competition with prizes to be won **
On the program:
? Risky driving/speed: crash simulator
? Rollover car
? Speed/alcohol/drug simulator mat
? Raising awareness of the dangers of nitrous oxide misuse
? First aid awareness
? Radar binoculars and awareness of the highway code
? Road safety memory game workshop for younger children
? Scooter driving test
? National police motorized brigade
? Ilevia bus
? Inflatable junicode pedal go-kart track for 7 12 year olds
? Inflatable junicode electric car track for 3 6 year olds ?
### Wednesday, May 20, 2026
9 a.m. to 12 p.m. (middle school students only) and 1 p.m. to 5 p.m. (everyone)
