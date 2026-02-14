Journée Sécurité Routière sur la Grand’Place Roubaix

Journée Sécurité Routière sur la Grand’Place

Grand Place Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Journée de la sécurité routière 2026

————————————

### Village sécurité routière sur la Grand’Place

**Journée de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants, adolescents et adultes. Jeu concours avec lots à gagner.**

Au programme

• Conduites à risques/ vitesse simulateur de choc

• Voiture tonneau

• Tapis simulateur vitesse/alcool/drogue

• Sensibilisation sur les dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote

• Sensibilisation aux gestes qui sauvent

• Jumelles radar et sensibilisation au code de la route

• Atelier jeu memory sur la sécurité routière pour les plus petits

• Passage du permis trottinette

• Brigade motorisée de la Police nationale

• Bus Ilevia

• Piste junicode gonflable de karts à pédales pour les 7 12 ans

• Piste junicode gonflable de voitures électriques pour les 3 6 ans

### Mercredi 20 mai 2026

de 9h à 12h (pour les collègiens uniquement) et de 13h à 17h (pour tous)

Journée de la sécurité routière 2026

————————————

### Village sécurité routière sur la Grand’Place

**Journée de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants, adolescents et adultes. Jeu concours avec lots à gagner.**

Au programme

• Conduites à risques/ vitesse simulateur de choc

• Voiture tonneau

• Tapis simulateur vitesse/alcool/drogue

• Sensibilisation sur les dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote

• Sensibilisation aux gestes qui sauvent

• Jumelles radar et sensibilisation au code de la route

• Atelier jeu memory sur la sécurité routière pour les plus petits

• Passage du permis trottinette

• Brigade motorisée de la Police nationale

• Bus Ilevia

• Piste junicode gonflable de karts à pédales pour les 7 12 ans

• Piste junicode gonflable de voitures électriques pour les 3 6 ans

### Mercredi 20 mai 2026

de 9h à 12h (pour les collègiens uniquement) et de 13h à 17h (pour tous) .

Grand Place Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Road Safety Day 2026

————————————

### Road safety village on the Grand Place

**Road safety awareness and prevention day for children, teenagers and adults. Competition with prizes to be won **

On the program:

? Risky driving/speed: crash simulator

? Rollover car

? Speed/alcohol/drug simulator mat

? Raising awareness of the dangers of nitrous oxide misuse

? First aid awareness

? Radar binoculars and awareness of the highway code

? Road safety memory game workshop for younger children

? Scooter driving test

? National police motorized brigade

? Ilevia bus

? Inflatable junicode pedal go-kart track for 7 12 year olds

? Inflatable junicode electric car track for 3 6 year olds ?

### Wednesday, May 20, 2026

9 a.m. to 12 p.m. (middle school students only) and 1 p.m. to 5 p.m. (everyone)

L’événement Journée Sécurité Routière sur la Grand’Place Roubaix a été mis à jour le 2026-02-14 par Hauts-de-France Tourisme