Papoter sans faim La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix

Une heure, un regard. Rendez-vous un mardi par mois pour rencontrer une œuvre, un artiste ou une thématique avec un guide durant environ 30 minutes. La discussion se poursuit ensuite, tous ensemble, au restaurant du musée. Régalez-vous !

**Mardi 18 novembre 2025 à 12h30**, **venez découvir l’exposition** _**La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité**_.

Née de la révolution industrielle du XIXe siècle, la ville de Roubaix s’est construite autour du textile, et c’est dans ce contexte que Joseph Pollet fonde en 1837 La Redoute, d’abord filature familiale réputée pour ses tissus et tricots raffinés, avant de devenir leader européen de la vente par correspondance puis acteur majeur du e-commerce français dans la mode et la maison. Visionnaire, l’enseigne a marqué l’histoire du commerce moderne par ses innovations — du premier catalogue en 1928 à la carte Kangourou, du Minitel au 24 h Chrono , jusqu’à Internet — tout en jouant un rôle clé dans l’évolution des modes de consommation.

L’exposition retrace cette success-story à travers archives, catalogues, publicités, témoignages et objets, et met en lumière ses collaborations avec de grands couturiers (Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel, Jacquemus…), designers (Philippe Starck, Constance Guisset, Christian Lacroix…) et photographes comme Dominique Issermann et Kate Barry.

Un exposition à découvrir du 7 mars au 5 juillet 2026

23 rue de l'Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60 musee.publics@ville-roubaix.fr

English :

One hour, one view. Join us one Tuesday a month for a 30-minute guided tour of a particular work, artist or theme. The discussion then continues, all together, in the museum restaurant. Enjoy!

**Tuesday, November 18, 2025 at 12:30 pm**, **come and discover the exhibition** _**La Redoute, un temps d?avance. Fashion, design, advertising**_.

Born of the industrial revolution of the 19th century, the town of Roubaix was built around textiles, and it was against this backdrop that Joseph Pollet founded La Redoute in 1837, initially a family spinning mill renowned for its refined fabrics and knitwear, before becoming the European leader in mail-order and then a major player in French e-commerce for fashion and homeware. A visionary company, La Redoute has left its mark on the history of modern commerce through its innovations from the first catalog in 1928 to the Kangaroo card, from Minitel to 24 h Chrono , right up to the Internet while playing a key role in the evolution of consumer habits.

The exhibition retraces this success story through archives, catalogs, advertisements, testimonials and objects, and highlights its collaborations with leading couturiers (Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel, Jacquemus?), designers (Philippe Starck, Constance Guisset, Christian Lacroix?) and photographers such as Dominique Issermann and Kate Barry.

An exhibition to discover from March 7 to July 5, 2026

