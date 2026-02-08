Paris by Night Roubaix
Paris by Night Roubaix mardi 26 mai 2026.
Paris by Night
9 rue de l’Hospice Roubaix Nord
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26 16:30:00
2026-05-26
Du French Cancan traditionnel aux musiques modernes… Venez vivre une nuit parisienne pleine de plumes, de froufrous et de paillettes… venez découvrir Paris By Night !
9 rue de l'Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France
English :
From traditional French Cancan to modern music? Come and experience a Parisian night full of feathers, frills and sequins? come and discover Paris By Night!
