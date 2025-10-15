Les Fo’Plafonds Roubaix

Les Fo’Plafonds

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 21:30:00

Date(s) :

2026-05-27

En mai, préparez-vous à un événement musical totalement hors normes ! Festif, inventif et joyeusement déjanté, Les Fo’Plafonds débarquent à Roubaix après avoir enflammé L’Olympia à Paris. Leur univers unique marie poésie urbaine, humour décapant et performances sonores spectaculaires.

Ce groupe pas comme les autres révolutionne la scène musicale avec un concept aussi fou qu’ingénieux : transformer des objets du quotidien en instruments. Tuyaux, casseroles, bidons et balais deviennent percussions, cordes ou cuivres inattendus, composant un orchestre de récup’ aussi délirant que virtuose. Rien n’échappe à leur imagination : sur scène, le décor tout entier résonne, vibre et se réinvente.

À mi-chemin entre théâtre burlesque, lutherie sauvage et art de la récupération, ces musiciens hors pair revisitent avec éclat les grands classiques de la chanson et du rock — de Dalida à AC/DC, en passant par The Police. Chaque morceau se transforme en un numéro visuel, rythmé, plein d’humour et d’énergie communicative.

Véritable fête pour les oreilles et les yeux, ce spectacle invite petits et grands à redécouvrir combien la musique peut naître de tout, pourvu qu’on y mette de la créativité et du cœur.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

This May, get ready for a musical event that’s totally out of the ordinary! Festive, inventive and joyously crazy, Les Fo?Plafonds come to Roubaix after setting the Olympia in Paris alight. Their unique universe blends urban poetry, caustic humor and spectacular sound performances.

This unique group is revolutionizing the music scene with a concept as crazy as it is ingenious: transforming everyday objects into instruments. Pipes, saucepans, cans and brooms become percussion instruments, strings or unexpected brass instruments, composing a salvaged orchestra as delirious as it is virtuoso. Nothing escapes their imagination: on stage, the entire set resonates, vibrates and reinvents itself.

Halfway between burlesque theater, wild lutherie and the art of salvaging, these peerless musicians brilliantly revisit the great classics of song and rock? from Dalida to AC/DC, via The Police. Each song is transformed into a visual, rhythmic number full of humor and infectious energy.

A feast for the ears and the eyes, this show invites young and old alike to rediscover how music can be born of anything, as long as you put your heart and creativity into it.

