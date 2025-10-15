Luz Casal Roubaix

Luz Casal

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Luz Casal, l’une des plus grandes voix de la musique espagnole, revient au Colisée pour un concert placé sous le signe de l’émotion et de la poésie. Quatorze ans après un premier passage mémorable, elle retrouve la scène roubaisienne avec toute la force et la sensibilité qui la caractérisent.

Pour beaucoup, la chanson mexicaine _Piensa en mí_ de Agustín Lara, immortalisée dans le film _Talons Aiguilles_ de Pedro Almodóvar en 1991, reste indissociable de sa voix chaude et veloutée. Ce titre, comme tant d’autres, a marqué durablement son public et contribué à faire de Luz Casal une référence universelle.

Après plusieurs années d’absence, elle revient avec un programme mêlant les airs qui ont jalonné sa carrière et des compositions récentes issues de son dernier album. Entre nostalgie et nouveauté, elle promet un voyage musical riche, soutenu par des arrangements élégants qui subliment chaque phrase et chaque souffle. Des chansons comme _Suave es la Noche_ ou _Un Año de Amor_ résonneront aux côtés de ballades, rock passionné et mélodies pop intemporelles.

Authentique et sensible, Luz Casal transcende les genres et les frontières linguistiques, touchant les cœurs par l’universalité de ses histoires. Dans une mise en scène intime et raffinée, ce concert sera une invitation à plonger dans son univers unique, où l’amour, la perte et l’espérance s’entrelacent.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Luz Casal, one of the greatest voices in Spanish music, returns to the Colisée for an emotional and poetic concert. Fourteen years after her first memorable appearance, she returns to the Roubaix stage with all the strength and sensitivity that characterize her.

For many, the Mexican song _Piensa en mí_ by Agustín Lara, immortalized in Pedro Almodóvar’s 1991 film _Talons Aiguilles_, remains inseparable from her warm, velvety voice. This song, like so many others, has made a lasting impression on her public, and contributed to making Luz Casal a universal reference.

After an absence of several years, Luz Casal returns to the stage with a program mixing the tunes that have marked her career with recent compositions from her latest album. Between nostalgia and novelty, she promises a rich musical journey, supported by elegant arrangements that sublimate every phrase and every breath. Songs such as _Suave es la Noche_ and _Un Año de Amor_ will resonate alongside ballads, passionate rock and timeless pop melodies.

Authentic and sensitive, Luz Casal transcends genres and linguistic boundaries, touching hearts with the universality of her stories. In an intimate and refined setting, this concert will be an invitation to plunge into her unique universe, where love, loss and hope intertwine.

L’événement Luz Casal Roubaix a été mis à jour le 2025-10-15 par Hauts-de-France Tourisme