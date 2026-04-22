Rencontre un.e pro Roubaix

Roubaix

Rencontre un.e pro

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

**La nouvelle saison des Rencontres Pro reprend !**

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer ces acteurs et actrices du monde artistique, culturel et médiatique pour découvrir leurs parcours, leurs pratiques et bénéficier de conseils précieux. Venez apprendre & poser vos questions pro gratuitement !

MADYA est un créateur de contenu passionné de breakdance, actif sur les réseaux sociaux, il partage ses vidéos de danse, ses voyages et projets autour de la culture urbaine. Il viendra nous présenter son travail, mais aussi partager son expertise sur la création de contenu lors de l’atelier en deuxième partie de la Rencontre.

**La nouvelle saison des Rencontres Pro reprend !**

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer ces acteurs et actrices du monde artistique, culturel et médiatique pour découvrir leurs parcours, leurs pratiques et bénéficier de conseils précieux. Venez apprendre & poser vos questions pro gratuitement !

MADYA est un créateur de contenu passionné de breakdance, actif sur les réseaux sociaux, il partage ses vidéos de danse, ses voyages et projets autour de la culture urbaine. Il viendra nous présenter son travail, mais aussi partager son expertise sur la création de contenu lors de l’atelier en deuxième partie de la Rencontre. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**The new season of Rencontres Pro is back!

Don?t miss the chance to meet these actors and actresses from the artistic, cultural and media worlds, to discover their backgrounds, their practices and benefit from invaluable advice. Come and learn & ask your professional questions for free!

MADYA is a content creator with a passion for breakdance. Active on social networks, he shares his dance videos, travels and projects around urban culture. He’ll be on hand to present his work and share his expertise on content creation during the workshop in the second half of the Rencontre.

L’événement Rencontre un.e pro Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme