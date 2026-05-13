VIV’ DRESSING 2e – Freddy MARTY – Fred DUHEM & Ilse KINDT – FLYING TCHIP TCHIP – Guest… Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Samedi 23 mai, 10h00

Pour la 30e Nuit des Arts, préparez-vous, samedi 23 mai de 11:00 à 20:00, à une immersion artistique, décalée et un tant soit peu rock’n’roll proposée par le 2e ViV’ Dressing au sein de la Qsp galerie

**Le vintage est à l’honneur à la Qsp galerie grâce au talent de Noura Matoug.** Un choix de personnalités hautes en couleur et en expertise qui vous feront découvrir des pépites vintage mode, objet, … à prix abordables… et de quoi rendre jaloux vos ami·e·s !

**Freddy Marty :** L’incontournable « dealeuse de chiffons » sera présente pour partager son art et ses trouvailles textiles, offrant une seconde vie aux étoffes oubliées.

**Fred Duf & Ilse Kindt :** Plongez dans l’univers unique de Fred and his pussycat, qui vous dévoileront une collection d’objets et de fringues vintage, chinés avec passion.

**Flying Tchip Tchip :** Une sélection sélective et éclectique à souhait de vinyls ou l’on navigue avec gourmandise entre les styles et les époques.

Sans oublier les guests !

**Visitez l’exposition « Subterfuges de l’ignornce », flânez, chinez, écoutez et émerveillez-vous** lors de cette journée où l’art et le vintage se rencontrent pour le ViV’ Dressing 2 et la 30e édition de la Nuit des Arts.

**Et la fête continuera jusqu’à 23 h !**

[**Programme Nuit des arts mi 2026**](https://www.calameo.com/read/000053137e4ce60c68d43)

**Qsp galerie – 112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix**

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00

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Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord



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