Roubaix

Braderie & vide-grenier Rue du Pile

rue du Pile roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14

9h à 16h

Rue du Pile

(de la rue de Condé jusqu’à la Place Carnot), rue de Condé, rue Delezenne et rue Marceau (de la rue du Pile à la rue Desaix), rue de Mons (de la rue d’Antoing à la rue du Pile) et Place Carnot (de la rue du Pile à la rue Kléber et de la rue Kléber à la rue Soult).

**Contact **

Selim MELLOULI

56/1 rue du Pile

06 03 39 00 22

09 52 30 77 76

[comitequartierdupile59@yahoo.fr](mailto:comitequartierdupile59@yahoo.fr)

farhi_[karim@hotmail.com](mailto:karim@hotmail.com)

Du 20/04/26 au 09/05/26

9h à 16h

Rue du Pile

(de la rue de Condé jusqu’à la Place Carnot), rue de Condé, rue Delezenne et rue Marceau (de la rue du Pile à la rue Desaix), rue de Mons (de la rue d’Antoing à la rue du Pile) et Place Carnot (de la rue du Pile à la rue Kléber et de la rue Kléber à la rue Soult).

**Contact **

Selim MELLOULI

56/1 rue du Pile

06 03 39 00 22

09 52 30 77 76

[comitequartierdupile59@yahoo.fr](mailto:comitequartierdupile59@yahoo.fr)

farhi_[karim@hotmail.com](mailto:karim@hotmail.com)

Du 20/04/26 au 09/05/26 .

rue du Pile roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 03 39 00 22 farhi_karim@hotmail.com

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English :

9 a.m. to 4 p.m

Rue du Pile

(from rue de Condé to Place Carnot), rue de Condé, rue Delezenne and rue Marceau (from rue du Pile to rue Desaix), rue de Mons (from rue d?Antoing to rue du Pile) and Place Carnot (from rue du Pile to rue Kléber and from rue Kléber to rue Soult).

**Contact:**

Selim MELLOULI

56/1 rue du Pile

06 03 39 00 22

09 52 30 77 76

[comitequartierdupile59@yahoo.fr](mailto:comitequartierdupile59@yahoo.fr)

farhi_[karim@hotmail.com](mailto:karim@hotmail.com)

From 04/20/26 to 05/09/26

L’événement Braderie & vide-grenier Rue du Pile Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme