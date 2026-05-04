Découverte « Circle song » ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 27 juin, 10h00 10€

Chanter, improviser, créer collectivement, sans rien d’autre que la voix et le corps…

Initiation au Circle Song

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Chanter, improviser, créer collectivement, sans rien d’autre que la voix et le corps… La pratique des Circle Songs est ouverte à celles et ceux qui ont envie de s’amuser avec les sons et les rythmiques corporelles, de chanter et de partager un moment d’ensemble joyeux !

Lors de cet atelier, Jeanne Desf viendra réveiller vos corps et les couleurs de vos voix. Elle guidera des échauffements en musique, vous offrira un espace bienveillant où il n’y pas besoin de « savoir »chanter, et vous initiera à la pratique des Circle Songs que vous apprendrez à guider à votre tour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T12:00:00.000+02:00

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http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-circle-song

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50



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