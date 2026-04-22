Roubaix

Repair café Atelier

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06

L’équipe du Repair Café vous donne rendez-vous tous les 1ers mercredis du mois au FabLab de la Condition Publique pour vous donner un coup de main dans vos réparations vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, etc.

Avec les bricoleurs de Astuce Asso et de Repair Café Roubaix, c’est l’occasion pour vous d’apprendre et/ou de partager vos connaissances tout en discutant et découvrant le fablab de la Condition Publique !

**De 17h00 à 19h00.**

L’équipe du Repair Café vous donne rendez-vous tous les 1ers mercredis du mois au FabLab de la Condition Publique pour vous donner un coup de main dans vos réparations vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, etc.

Avec les bricoleurs de Astuce Asso et de Repair Café Roubaix, c’est l’occasion pour vous d’apprendre et/ou de partager vos connaissances tout en discutant et découvrant le fablab de la Condition Publique !

**De 17h00 à 19h00.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

The Repair Café team meets you every 1st Wednesday of the month at the FabLab de la Condition Publique to give you a hand with your repairs: clothing, furniture, electrical appliances, bicycles, crockery, useful objects, toys and more.

With tinkerers from Astuce Asso and Repair Café Roubaix, it’s a chance for you to learn and/or share your knowledge while chatting and discovering the Condition Publique fablab!

**From 5:00 pm to 7:00 pm

L’événement Repair café Atelier Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme