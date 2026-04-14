Fabrication d’une pierre d’argile maison, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
Fabrication d’une pierre d’argile maison, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix samedi 25 avril 2026.
Fabrication d’une pierre d’argile maison Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Gratuit – Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
Pour nettoyer en profondeur, dégraisser et faire briller, venez fabriquer votre pierre d’argile à base d’ingrédients naturels et Zéro Déchet.
N’oubliez pas de rapporter un contenant (petit pot) !
À partir de 13 ans.
Rdc – salle La criée
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jhoulette@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]
Venez fabriquer votre pierre d’argile à base d’ingrédients naturels et Zéro Déchet Zéro Déchet écologie
Canva
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