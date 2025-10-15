Jurassic Park Roubaix

Jurassic Park

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15 20:25:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-17

Sous la baguette du chef d’orchestre Ernst van Tiel, maître incontesté du ciné-concert, la légendaire dystopie _Jurassic Park_ de Steven Spielberg prend vie sur scène avec une puissance renouvelée.

Sorti en 1993, le film a marqué plusieurs générations par ses effets spéciaux révolutionnaires, sa mise en scène haletante et sa bande originale monumentale signée John Williams. Véritable personnage à part entière, cette musique empreinte de mystère et de grandeur sera interprétée en direct par l’Orchestre National de Lille, synchronisée au film projeté en version originale sous-titrée.

Revivez l’aventure mythique auprès des professeurs Grant, Sattler et Malcolm et plongez au cœur du parc où les dinosaures reprennent vie… avant de s’échapper. Puissance orchestrale, frissons et émotions garantis !

Ce ciné-concert exceptionnel rend hommage à une partition oscarisée et à son compositeur légendaire, dont le génie illustre à quel point la musique, à elle seule, peut raconter l’aventure, le danger et l’émerveillement. Une expérience sensorielle à la croisée du cinéma et du concert, où le mythe Jurassic Park réinvente sa propre magie.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Under the baton of conductor Ernst van Tiel, the undisputed master of cine-concert, Steven Spielberg?s legendary dystopia _Jurassic Park_ comes to life on stage with renewed power.

Released in 1993, the film marked several generations with its revolutionary special effects, breathtaking direction and monumental soundtrack by John Williams. A true character in its own right, this music, imbued with mystery and grandeur, will be performed live by the Orchestre National de Lille, synchronized with the film projected in its original subtitled version.

Relive the mythical adventure with Professors Grant, Sattler and Malcolm, and plunge into the heart of the park where the dinosaurs come to life? before escaping. Orchestral power, thrills and chills guaranteed!

This exceptional ciné-concert pays tribute to an Oscar-winning score and its legendary composer, whose genius illustrates how music alone can convey adventure, danger and wonder. A sensory experience at the crossroads of cinema and concert, where the Jurassic Park myth reinvents its own magic.

German :

Unter der Leitung des Dirigenten Ernst van Tiel, dem unbestrittenen Meister des Filmkonzerts, wird Steven Spielbergs legendäre Dystopie _Jurassic Park_ auf der Bühne mit neuer Kraft zum Leben erweckt.

Der 1993 veröffentlichte Film hat mit seinen revolutionären Spezialeffekten, seiner atemlosen Inszenierung und seinem monumentalen Soundtrack von John Williams mehrere Generationen geprägt. Das Orchestre National de Lille spielt die Musik, die von Mysterien und Größe geprägt ist, live und synchron zum Film, der in der Originalversion mit Untertiteln gezeigt wird.

Erleben Sie das legendäre Abenteuer mit den Professoren Grant, Sattler und Malcolm und tauchen Sie in den Park ein, wo die Dinosaurier zu neuem Leben erwachen, bevor sie fliehen. Orchestrale Kraft, Gänsehaut und Emotionen sind garantiert!

Dieses außergewöhnliche Filmkonzert ist eine Hommage an einen Oscar-prämierten Film und seinen legendären Komponisten, dessen Genialität zeigt, wie sehr Musik allein von Abenteuer, Gefahr und Wunder erzählen kann. Eine sinnliche Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Film und Konzert, bei der der Mythos Jurassic Park seine eigene Magie neu erfindet.

Italiano :

Sotto la direzione del direttore d’orchestra Ernst van Tiel, maestro indiscusso del film-concerto, la leggendaria distopia di Steven Spielberg _Jurassic Park_ rivive sul palco con rinnovata potenza.

Uscito nel 1993, il film ha segnato diverse generazioni con i suoi rivoluzionari effetti speciali, la regia mozzafiato e la monumentale colonna sonora di John Williams. Questa musica, intrisa di mistero e grandezza, sarà eseguita dal vivo dall’Orchestre National de Lille, sincronizzata con il film proiettato nella sua versione originale sottotitolata.

Rivivete la mitica avventura con i professori Grant, Sattler e Malcolm e immergetevi nel cuore del parco dove i dinosauri prendono vita prima di fuggire. Potenza orchestrale, emozioni e brividi garantiti!

Questo eccezionale cineconcerto rende omaggio a una colonna sonora premiata con l’Oscar e al suo leggendario compositore, il cui genio illustra fino a che punto la sola musica può trasmettere avventura, pericolo e meraviglia. Un’esperienza sensoriale all’incrocio tra cinema e concerto, dove il mito di Jurassic Park reinventa la propria magia.

Espanol :

Bajo la batuta del director Ernst van Tiel, maestro indiscutible del cine-concierto, la legendaria distopía de Steven Spielberg _Jurassic Park_ cobra vida en el escenario con una fuerza renovada.

Estrenada en 1993, la película marcó a varias generaciones por sus revolucionarios efectos especiales, su impresionante dirección y la monumental banda sonora de John Williams. Auténtico personaje por derecho propio, esta música, impregnada de misterio y grandeza, será interpretada en directo por la Orquesta Nacional de Lille, sincronizada con la película proyectada en versión original subtitulada.

Reviva la mítica aventura con los profesores Grant, Sattler y Malcolm y sumérjase en el corazón del parque donde los dinosaurios cobran vida… antes de escapar. ¡Potencia orquestal, emoción y escalofríos garantizados!

Este excepcional cine-concierto rinde homenaje a una partitura ganadora de un Oscar y a su legendario compositor, cuyo genio ilustra hasta qué punto la música por sí sola puede transmitir aventura, peligro y asombro. Una experiencia sensorial en la encrucijada del cine y el concierto, donde el mito de Parque Jurásico reinventa su propia magia.

