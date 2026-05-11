Roubaix

Ateliers artistiques et de création

539 avenue des nations unies Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-09-15

Saison 2026/2027 des ateliers artistiques et de création de l’Ecole Supérieure des Arts Aplliqués Textile de Roubaix

Saison 2026/2027 des ateliers artistiques et de création de l’Ecole Supérieure des Arts Aplliqués Textile de Roubaix .

539 avenue des nations unies Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France ct.0594391c@ac-lille.fr

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English :

2026/2027 season of artistic and creative workshops at the Ecole Supérieure des Arts Aplliqués Textile de Roubaix

L’événement Ateliers artistiques et de création Roubaix a été mis à jour le 2026-05-06 par Hauts-de-France Tourisme