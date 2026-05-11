Ateliers artistiques et de création Roubaix
Ateliers artistiques et de création Roubaix jeudi 28 mai 2026.
Roubaix
Ateliers artistiques et de création
539 avenue des nations unies Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-09-15 19:30:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-09-15
Saison 2026/2027 des ateliers artistiques et de création de l’Ecole Supérieure des Arts Aplliqués Textile de Roubaix
Saison 2026/2027 des ateliers artistiques et de création de l’Ecole Supérieure des Arts Aplliqués Textile de Roubaix .
539 avenue des nations unies Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France ct.0594391c@ac-lille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2026/2027 season of artistic and creative workshops at the Ecole Supérieure des Arts Aplliqués Textile de Roubaix
L’événement Ateliers artistiques et de création Roubaix a été mis à jour le 2026-05-06 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Braderie & vide-grenier Boulevard de Fourmies Roubaix 11 mai 2026
- Journée Portes-Ouvertes chez ReCycle-moi !, Atelier RECYCLE MOI, Roubaix 13 mai 2026
- Soirée Bedroom Research Roubaix 13 mai 2026
- Braderie & vide-grenier Rue du Pile Roubaix 14 mai 2026
- Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 15 mai 2026