Nuit des Arts 100% céramique au Vestiaire Roubaix

Roubaix

Nuit des Arts 100% céramique au Vestiaire

27 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 11:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

La Nuit des Arts fête sa 30ème édition, et pour l’occasion, on a décidé de célébrer ça avec une édition 100% céramique au Vestiaire

Au programme

L’installation Pédigrée Pédiluve de Lana Ruellan (avec le charmant Charles que vous voyez sur le visuel)

Un marché de céramistes avec Lucile Crampe, Kiki Pompon, Florine est Micheline, Sarah Penanhoat, Poti Potier, Cebienfait, Philippe Ringot, Eric Dilly, Emmael céramique, Atelier Ludovic Frevent, Docteure Decottignies, elsaB céramique, Magali Bouckaert et Marianne Aprile.

Des ateliers animés par les céramistes du Grand Bassin

Rendez-vous au Vestiaire à Roubaix

Vendredi 22 → 17h–21h

Samedi 23 → 11h–23h

Dimanche 24 → 11h–19h

La Nuit des Arts fête sa 30ème édition, et pour l’occasion, on a décidé de célébrer ça avec une édition 100% céramique au Vestiaire

Au programme

L’installation Pédigrée Pédiluve de Lana Ruellan (avec le charmant Charles que vous voyez sur le visuel)

Un marché de céramistes avec Lucile Crampe, Kiki Pompon, Florine est Micheline, Sarah Penanhoat, Poti Potier, Cebienfait, Philippe Ringot, Eric Dilly, Emmael céramique, Atelier Ludovic Frevent, Docteure Decottignies, elsaB céramique, Magali Bouckaert et Marianne Aprile.

Des ateliers animés par les céramistes du Grand Bassin

Rendez-vous au Vestiaire à Roubaix

Vendredi 22 → 17h–21h

Samedi 23 → 11h–23h

Dimanche 24 → 11h–19h .

27 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 99 91 20

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English :

La Nuit des Arts is celebrating its 30th edition, and for the occasion, we decided to celebrate with a 100% ceramic edition at Le Vestiaire?

On the program:

? The Pédigrée Pédiluve installation by Lana Ruellan (with the charming Charles? you see in the visual)

? A ceramists? market with Lucile Crampe, Kiki Pompon, Florine est Micheline, Sarah Penanhoat, Poti Potier, Cebienfait, Philippe Ringot, Eric Dilly, Emmael céramique, Atelier Ludovic Frevent, Docteure Decottignies, elsaB céramique, Magali Bouckaert and Marianne Aprile.

? Workshops led by ceramists from the Grand Bassin

? Meet at Le Vestiaire in Roubaix

Friday 22nd ? 5pm?9pm

Saturday 23rd ? 11am?11pm

Sunday 24th ? 11h?19h

L’événement Nuit des Arts 100% céramique au Vestiaire Roubaix a été mis à jour le 2026-05-01 par Hauts-de-France Tourisme