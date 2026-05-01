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MOMENTS SUSPENDUS Roubaix

MOMENTS SUSPENDUS Roubaix jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 52 avenue André Chénier ROUBAIX

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Roubaix

MOMENTS SUSPENDUS

52 avenue André Chénier ROUBAIX Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 16:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :
2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

MOMENTS SUSPENDUS
Une exposition de céramique contemporaine de Junliang MA, diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Chine.
MOMENTS SUSPENDUS
Une exposition de céramique contemporaine de Junliang MA, diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Chine.   .

52 avenue André Chénier ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 15 19 03 20  charzim56@gmail.com

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English :

SUSPENDED MOMENTS
An exhibition of contemporary ceramics by Junliang MA, a graduate of the Chinese Academy of Fine Arts.

L’événement MOMENTS SUSPENDUS Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme

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