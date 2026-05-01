Roubaix

MOMENTS SUSPENDUS

52 avenue André Chénier ROUBAIX Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 16:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

MOMENTS SUSPENDUS

Une exposition de céramique contemporaine de Junliang MA, diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Chine.

MOMENTS SUSPENDUS

Une exposition de céramique contemporaine de Junliang MA, diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Chine. .

52 avenue André Chénier ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 15 19 03 20 charzim56@gmail.com

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English :

SUSPENDED MOMENTS

An exhibition of contemporary ceramics by Junliang MA, a graduate of the Chinese Academy of Fine Arts.

L’événement MOMENTS SUSPENDUS Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme