MOMENTS SUSPENDUS Roubaix
MOMENTS SUSPENDUS Roubaix jeudi 21 mai 2026.
Roubaix
MOMENTS SUSPENDUS
52 avenue André Chénier ROUBAIX Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 16:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
MOMENTS SUSPENDUS
Une exposition de céramique contemporaine de Junliang MA, diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Chine.
MOMENTS SUSPENDUS
Une exposition de céramique contemporaine de Junliang MA, diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Chine. .
52 avenue André Chénier ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 15 19 03 20 charzim56@gmail.com
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English :
SUSPENDED MOMENTS
An exhibition of contemporary ceramics by Junliang MA, a graduate of the Chinese Academy of Fine Arts.
L’événement MOMENTS SUSPENDUS Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme
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