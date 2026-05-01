Projection du film Le Cadeau + Table ronde Roubaix

Roubaix

Projection du film Le Cadeau + Table ronde

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

**Projection du film LE CADEAU suivie de la table-ronde Comment la petite histoire rencontre la grande Histoire ? Les diasporas, la circulation culturelle et la mémoire de la migration, vus par des artistes **

En écho à l’exposition Au-delà de toutes les mers , Co-conçue par la Condition Publique et le Cube independent art room (Rabat Maroc). Dans le cadre de la saison méditerranée 2026 portée par l’Institut Français.

**16:00 | Club Alim Projection du film LE CADEAU **

**Un film de Myriam Van Imschoot**

Avec le Brussels YouYou Group

Portraits de/avec Anissa Rouas, Fatiha El Mrabet, Malika Mderreg, Sarah Léo

48”, couleur, français, arabe

Sous-titres français

Le Cadeau est un moyen-métrage tournant autour des 4 portraits de Malika, Anissa, Fatiha et Sarah. Ils parlent à travers des chansons, des manifestations et des histoires de leur relation avec leur voix, et plus particulièrement avec le ‘youyou’ ou (en arabe) ‘les zaghareed’, un trille qui provient à l’origine des pays africains et du Moyen-Orient et est utilisé par les femmes pour exprimer la joie ou d’autres émotions intenses.

Les portraits semblent d’abord sans lien mais progressivement les lignes apparaissent et tissent une toile. Nous suivons les chemins de la migration et de la diaspora, les lignes du désir et de la révolte et surtout la solidarité. Les choses conspirent jusqu’à ce qu’un cri collectif vibre des toits de Bruxelles vers la ville. Une déclaration poétique.

**17:00 | Club Alim Table-ronde Comment la petite histoire rencontre la grande Histoire ? Les diasporas, la circulation culturelle et la mémoire de la migration, vus par des artistes **

À partir des thèmes développés dans le film Le Cadeau et d’une sélection d’œuvres de l’exposition collective Au delà de toutes les mers , une discussion vous est proposée autour de la notion de circulation culturelle, liée aux diasporas comment des histoires singulières et des trajectoires personnelles permettent-elles d’observer ce qui se joue dans les déplacements collectifs de population et les circulations culturelles qu’elles engendrent ?

Comment chaque artiste transforme-t-il/elle des traces fragmentaires ou absentes, qu’il s’agisse d’objets, de paysages, d’archives ou de témoignages, en récits sensibles et visibles, révélant ainsi la mémoire souvent silencieuse de la migration ?

**Avec **

Myriam Van Imschoot, artiste, performeuse et réalisatrice, membre du Youyou Group

Sarah Leò, membre du Youyou Group

Badr El Hammami, artiste

Sarah Van Melick, artiste

**Modération ** Elisabeth Piskernik, co-fondatrice et directrice du Cube Independent Art Room, Rabat, Maroc.

**Projection du film LE CADEAU suivie de la table-ronde Comment la petite histoire rencontre la grande Histoire ? Les diasporas, la circulation culturelle et la mémoire de la migration, vus par des artistes **

En écho à l’exposition Au-delà de toutes les mers , Co-conçue par la Condition Publique et le Cube independent art room (Rabat Maroc). Dans le cadre de la saison méditerranée 2026 portée par l’Institut Français.

**16:00 | Club Alim Projection du film LE CADEAU **

**Un film de Myriam Van Imschoot**

Avec le Brussels YouYou Group

Portraits de/avec Anissa Rouas, Fatiha El Mrabet, Malika Mderreg, Sarah Léo

48”, couleur, français, arabe

Sous-titres français

Le Cadeau est un moyen-métrage tournant autour des 4 portraits de Malika, Anissa, Fatiha et Sarah. Ils parlent à travers des chansons, des manifestations et des histoires de leur relation avec leur voix, et plus particulièrement avec le ‘youyou’ ou (en arabe) ‘les zaghareed’, un trille qui provient à l’origine des pays africains et du Moyen-Orient et est utilisé par les femmes pour exprimer la joie ou d’autres émotions intenses.

Les portraits semblent d’abord sans lien mais progressivement les lignes apparaissent et tissent une toile. Nous suivons les chemins de la migration et de la diaspora, les lignes du désir et de la révolte et surtout la solidarité. Les choses conspirent jusqu’à ce qu’un cri collectif vibre des toits de Bruxelles vers la ville. Une déclaration poétique.

**17:00 | Club Alim Table-ronde Comment la petite histoire rencontre la grande Histoire ? Les diasporas, la circulation culturelle et la mémoire de la migration, vus par des artistes **

À partir des thèmes développés dans le film Le Cadeau et d’une sélection d’œuvres de l’exposition collective Au delà de toutes les mers , une discussion vous est proposée autour de la notion de circulation culturelle, liée aux diasporas comment des histoires singulières et des trajectoires personnelles permettent-elles d’observer ce qui se joue dans les déplacements collectifs de population et les circulations culturelles qu’elles engendrent ?

Comment chaque artiste transforme-t-il/elle des traces fragmentaires ou absentes, qu’il s’agisse d’objets, de paysages, d’archives ou de témoignages, en récits sensibles et visibles, révélant ainsi la mémoire souvent silencieuse de la migration ?

**Avec **

Myriam Van Imschoot, artiste, performeuse et réalisatrice, membre du Youyou Group

Sarah Leò, membre du Youyou Group

Badr El Hammami, artiste

Sarah Van Melick, artiste

**Modération ** Elisabeth Piskernik, co-fondatrice et directrice du Cube Independent Art Room, Rabat, Maroc. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**Screening of the film LE CADEAU followed by a round-table discussion: How does little history meet big history? Diasporas, cultural circulation and the memory of migration, as seen by artists **

Echoing the Au-delà de toutes les mers exhibition, co-conceived by Condition Publique and le Cube independent art room (Rabat, Morocco). As part of the Mediterranean 2026 season organized by the Institut Français.

**16:00 | Club Alim Screening of LE CADEAU **, a film by Myriam Van den Brande

**A film by Myriam Van Imschoot**

With the Brussels YouYou Group

Portraits by/with Anissa Rouas, Fatiha El Mrabet, Malika Mderreg, Sarah Léo

48? color, French, Arabic

Subtitles: French

Le Cadeau is a medium-length film revolving around the 4 portraits of Malika, Anissa, Fatiha and Sarah. Through songs, demonstrations and stories, they talk about their relationship with their voices, and more specifically with the ‘youyou’ or (in Arabic) ‘les zaghareed’, a trill that originated in African and Middle Eastern countries and is used by women to express joy or other intense emotions.

At first, the portraits seem unconnected, but gradually the lines appear and weave a web. We follow the paths of migration and diaspora, the lines of desire and revolt, and above all solidarity. Things conspire until a collective cry vibrates from the rooftops of Brussels to the city. A poetic declaration.

**17:00 | Club Alim Round-table discussion: How does little history meet big history? Diasporas, cultural circulation and the memory of migration, as seen by artists **

Based on the themes developed in the film Le Cadeau and a selection of works from the group exhibition Au delà de toutes les mers , we invite you to discuss the notion of cultural circulation as it relates to diasporas: how do singular stories and personal trajectories enable us to observe what is at stake in the collective displacement of populations and the cultural circulations they engender?

How does each artist transform fragmentary or absent traces, be they objects, landscapes, archives or testimonies, into sensitive, visible narratives, revealing the often silent memory of migration?

**With:**

Myriam Van Imschoot, artist, performer and director, member of the Youyou Group

Sarah Leò, Youyou Group member

Badr El Hammami, artist

Sarah Van Melick, artist

**Elisabeth Piskernik, co-founder and director of Cube ? Independent Art Room, Rabat, Morocco.

L’événement Projection du film Le Cadeau + Table ronde Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme