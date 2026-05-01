Roubaix

Patchwork des mers intérieures

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

En écho à l’exposition Au-delà de toutes les mers, cet atelier invite à composer un patchwork poétique mêlant collages de paysages marins, broderies, motifs au henné et fragments végétaux. Chaque participant tisse une cartographie intime des circulations entre la France et le Maroc, au-delà de la mer Méditerranée. Inspiré par la pensée d’Édouard Glissant, l’atelier explore la relation comme échange dans la différence un geste textile et symbolique pour faire émerger des récits en mouvement.

En écho à l’exposition Au-delà de toutes les mers, cet atelier invite à composer un patchwork poétique mêlant collages de paysages marins, broderies, motifs au henné et fragments végétaux. Chaque participant tisse une cartographie intime des circulations entre la France et le Maroc, au-delà de la mer Méditerranée. Inspiré par la pensée d’Édouard Glissant, l’atelier explore la relation comme échange dans la différence un geste textile et symbolique pour faire émerger des récits en mouvement. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Echoing the Au-delà de toutes les mers exhibition, this workshop invites participants to compose a poetic patchwork combining collages of seascapes, embroidery, henna motifs and plant fragments. Each participant weaves an intimate cartography of circulations between France and Morocco, across the Mediterranean Sea. Inspired by the thinking of Édouard Glissant, the workshop explores relationships as exchange in difference: a textile and symbolic gesture to give rise to moving narratives.

L’événement Patchwork des mers intérieures Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme