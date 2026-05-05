La chorale À BOUT DE SOUFFLE Roubaix

Roubaix

La chorale À BOUT DE SOUFFLE

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-05

Vous aviez aimé l’expérience vivifiante de cette soirée l’an passé ou vous l’aviez manquée et tout le monde vous en a parlé alors réservez dès maintenant les meilleures places !

150 choristes sur scène interprètent à quatre voix des chansons issues de la pop française ou internationale, choisies dans un répertoire qui vous surprendra attendez-vous à une alchimie réussie de hits actuels et d’airs connus aux succès intemporels ! Et quel live !

Pour sa première année avec À Bout De Souffle, Olivier Decrouille, chef de chœur, a préparé un programme pop et joyeux.

Créée depuis neuf ans, cette chorale à l’énergie contagieuse regroupe des amateurs, ce qui ne l’empêche pas d’être concernée, décontractée, unique et colorée. Ces deux soirées sont organisées en soutien à l’association LAURETTE FUGAIN qui lève des fonds pour la recherche contre la leucémie.

À vos agendas les places sont numérotées. Nous comptons sur vous pour prévenir vos amis !

Pour en savoir plus sur ce beau projet que réalise l’association LAURETTE FUGAIN qui œuvre dans toute la France, c’est par ici.

Notez que le bar sera tenu par les bénévoles de l’association LAURETTE FUGAIN pour vous accueillir avant et après le spectacle et que tous les bénéfices leur seront reversés.

Vous aviez aimé l’expérience vivifiante de cette soirée l’an passé ou vous l’aviez manquée et tout le monde vous en a parlé alors réservez dès maintenant les meilleures places !

150 choristes sur scène interprètent à quatre voix des chansons issues de la pop française ou internationale, choisies dans un répertoire qui vous surprendra attendez-vous à une alchimie réussie de hits actuels et d’airs connus aux succès intemporels ! Et quel live !

Pour sa première année avec À Bout De Souffle, Olivier Decrouille, chef de chœur, a préparé un programme pop et joyeux.

Créée depuis neuf ans, cette chorale à l’énergie contagieuse regroupe des amateurs, ce qui ne l’empêche pas d’être concernée, décontractée, unique et colorée. Ces deux soirées sont organisées en soutien à l’association LAURETTE FUGAIN qui lève des fonds pour la recherche contre la leucémie.

À vos agendas les places sont numérotées. Nous comptons sur vous pour prévenir vos amis !

Pour en savoir plus sur ce beau projet que réalise l’association LAURETTE FUGAIN qui œuvre dans toute la France, c’est par ici.

Notez que le bar sera tenu par les bénévoles de l’association LAURETTE FUGAIN pour vous accueillir avant et après le spectacle et que tous les bénéfices leur seront reversés. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you enjoyed last year?s invigorating experience or if you missed it and everyone told you about it then reserve the best seats now!

the 150 singers on stage perform four-part versions of songs from French and international pop, chosen from a repertoire that’s sure to surprise you: expect a successful alchemy of current hits and timeless favourites! And what a live show it is!

For his first year with À Bout De Souffle, conductor Olivier Decrouille has prepared a joyful pop program.

Created nine years ago, this contagiously energetic choir is made up of amateurs, which doesn?t stop it from being concerned, relaxed, unique and colorful. These two evenings are organized in support of the LAURETTE FUGAIN association, which raises funds for leukemia research.

Mark your calendars: tickets are numbered. We’re counting on you to tell your friends!

To find out more about this wonderful project run by the LAURETTE FUGAIN association, which operates throughout France, click here.

Please note that the bar will be manned by volunteers from the LAURETTE FUGAIN association to welcome you before and after the show, and that all profits will be donated to them.

L’événement La chorale À BOUT DE SOUFFLE Roubaix a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme