Théâtre sans animaux Roubaix
Théâtre sans animaux Roubaix samedi 30 mai 2026.
Roubaix
Théâtre sans animaux
78 Boulevard de Belfort Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
L’homme s’est-il trop éloigné de l’animal ? C’est la question à laquelle tente de répondre Jean-Michel Ribes dans l’ensemble de scènes aussi absurdes que désopilantes qui constituent Théâtre sans animaux . Avec Prétextes et Compagnie, venez y réfléchir (un peu) et surtout en rire (beaucoup) !
Mise en scène Fabien Petit.
Avec Alice Bertinchamp, Cécile Breton, Vincent Breton, Florian Brouta, Françoise Colonge, Guillaume Cordier, Jérémy David, Claire Fouquet, Florine Ferreira et Fanny Mourette.
L’homme s’est-il trop éloigné de l’animal ? C’est la question à laquelle tente de répondre Jean-Michel Ribes dans l’ensemble de scènes aussi absurdes que désopilantes qui constituent Théâtre sans animaux . Avec Prétextes et Compagnie, venez y réfléchir (un peu) et surtout en rire (beaucoup) !
Mise en scène Fabien Petit.
Avec Alice Bertinchamp, Cécile Breton, Vincent Breton, Florian Brouta, Françoise Colonge, Guillaume Cordier, Jérémy David, Claire Fouquet, Florine Ferreira et Fanny Mourette. .
78 Boulevard de Belfort Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France pretextesetcompagnie@gmail.com
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English :
Have we strayed too far from the animal? This is the question Jean-Michel Ribes sets out to answer in the absurd and hilarious scenes that make up Théâtre sans animaux . With Prétextes et Compagnie, come and think (a little) and laugh (a lot)!
Directed by Fabien Petit.
Starring Alice Bertinchamp, Cécile Breton, Vincent Breton, Florian Brouta, Françoise Colonge, Guillaume Cordier, Jérémy David, Claire Fouquet, Florine Ferreira and Fanny Mourette.
L’événement Théâtre sans animaux Roubaix a été mis à jour le 2026-04-30 par Hauts-de-France Tourisme
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