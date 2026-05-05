PRÉSENTATION DE SAISON Roubaix

Roubaix

PRÉSENTATION DE SAISON

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-20

C’est l’occasion de vivre ensemble une séance au Colisée pendant laquelle toute la programmation se dévoilera en images. Bertrand Millet partagera ses coups de cœur et ses conseils pour vous aider à choisir parmi les nouveautés de la saison.

Nous vous promettons de belles découvertes des pièces à succès de la scène parisienne ou nationale aux grands ballets contemporains en passant par la crème du hip-hop, le nouveau cirque, les concerts, les comédies musicales et l’humour, tous les genres du spectacle vivant se retrouvent cette saison sur la scène du Colisée.

Lors de ce rendez-vous, nous vous réservons des places à gagner et toujours le tirage au sort d’un abonnement offert de quatre spectacles pour deux personnes à la fin la de séance !

Parlez-en autour de vous, entrainez vos amis pour une soirée de retrouvailles, l’artiste (surprise !) et l’équipe du Colisée s’occuperont de tout !

Venez partager cet excellent moment de convivialité qui se terminera autour d’un verre offert dans le hall à l’issue de la présentation.

️ Participation 2€ et placement libre : le nombre de participants étant limité, merci de valider votre présence en cliquant tout simplement sur le lien de réservation sur notre billetterie, en choisissant l’horaire de votre choix.

C’est l’occasion de vivre ensemble une séance au Colisée pendant laquelle toute la programmation se dévoilera en images. Bertrand Millet partagera ses coups de cœur et ses conseils pour vous aider à choisir parmi les nouveautés de la saison.

Nous vous promettons de belles découvertes des pièces à succès de la scène parisienne ou nationale aux grands ballets contemporains en passant par la crème du hip-hop, le nouveau cirque, les concerts, les comédies musicales et l’humour, tous les genres du spectacle vivant se retrouvent cette saison sur la scène du Colisée.

Lors de ce rendez-vous, nous vous réservons des places à gagner et toujours le tirage au sort d’un abonnement offert de quatre spectacles pour deux personnes à la fin la de séance !

Parlez-en autour de vous, entrainez vos amis pour une soirée de retrouvailles, l’artiste (surprise !) et l’équipe du Colisée s’occuperont de tout !

Venez partager cet excellent moment de convivialité qui se terminera autour d’un verre offert dans le hall à l’issue de la présentation.

️ Participation 2€ et placement libre : le nombre de participants étant limité, merci de valider votre présence en cliquant tout simplement sur le lien de réservation sur notre billetterie, en choisissant l’horaire de votre choix. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s a chance for all of us to get together at the Colisée and watch the entire program unfold in pictures. Bertrand Millet will share his top picks and tips to help you choose from the season?s new releases…?

We promise you a wealth of new discoveries: from hit plays on the Parisian and national stages to the great contemporary ballets, the cream of hip-hop, new circus, concerts, musicals and comedy, all genres of the performing arts will be represented on the Colisée stage this season.

At the end of the show, you’ll have the chance to win a free subscription to four shows for two people!

Tell your friends and family, and bring them along for an evening of reunion the (surprise!) artist and the Colisée team will take care of everything!

Come and share this excellent moment of conviviality, ending with a drink in the lobby after the presentation. ?

?? Admission 2? and free seating: as the number of participants is limited, please confirm your attendance simply by clicking on the booking link on our ticketing page, and selecting the time of your choice.

L’événement PRÉSENTATION DE SAISON Roubaix a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme