Rencontre un.e pro Roubaix

Roubaix

Rencontre un.e pro

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

**La nouvelle saison des Rencontres Pro reprend !**

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer ces acteurs et actrices du monde artistique, culturel et médiatique pour découvrir leurs parcours, leurs pratiques et bénéficier de conseils précieux. Venez apprendre & poser vos questions pro gratuitement !

Ziad Naitaddi est un photographe et artiste visuel marocain autodidacte, il travaille principalement en noir et blanc avec une approche expérimentale mêlant documentaire et fiction pour explorer l’âme humaine, la migration et l’identité. Son travail a été exposé à l’international (Biennale de Dakar, Fondation Dapper, etc.). La Rencontre se poursuivra avec un atelier.

**La nouvelle saison des Rencontres Pro reprend !**

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer ces acteurs et actrices du monde artistique, culturel et médiatique pour découvrir leurs parcours, leurs pratiques et bénéficier de conseils précieux. Venez apprendre & poser vos questions pro gratuitement !

Ziad Naitaddi est un photographe et artiste visuel marocain autodidacte, il travaille principalement en noir et blanc avec une approche expérimentale mêlant documentaire et fiction pour explorer l’âme humaine, la migration et l’identité. Son travail a été exposé à l’international (Biennale de Dakar, Fondation Dapper, etc.). La Rencontre se poursuivra avec un atelier. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**The new season of Rencontres Pro is back!

Don?t miss the chance to meet these actors and actresses from the artistic, cultural and media worlds, to discover their backgrounds, their practices and benefit from invaluable advice. Come and learn & ask your professional questions for free!

Ziad Naitaddi is a self-taught Moroccan photographer and visual artist, working mainly in black and white with an experimental approach that blends documentary and fiction to explore the human soul, migration and identity. His work has been exhibited internationally (Dakar Biennale, Fondation Dapper, etc.). The Rencontre will continue with a workshop.

L’événement Rencontre un.e pro Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme