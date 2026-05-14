Vernissage des expositions d’été 2026 Roubaix

Roubaix

Vernissage des expositions d’été 2026

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le **vendredi 5 juin à partir de 18h** La Piscine vous invite au vernissage des nouvelles expositions de sa saison d’été.

* [**Roubaix Photo. Plus d’un siècle d’images, d’usages et de regards à travers les collections de La Piscine**](https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/roubaix-photo-plus-dun-siecle-dimages-dusages-et-de-regards-a-travers-les-collections-de-la-piscine/)

* [**Naime Merabet. La vie au seuil, une traversée intime de Roubaix**](https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/naime-merabet-la-vie-au-seuil-une-traversee-intime-de-roubaix/)

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, La Piscine dévoile sa collection photographique dans une exposition inédite où Roubaix et ses habitants sont au cœur de l’inspiration des photographes amateurs comme professionnels.

**Roubaix Photo** propose un parcours à travers plus d’un siècle d’images, croisant les usages de la photographie vernaculaire à la création artistique, de la mémoire industrielle aux approches contemporaines, et révèle la richesse d’un fonds qui dialogue avec d’autres formes d’expression — peinture, sculpture, arts graphiques et mode.

En regard, La Piscine donne carte blanche à **Naime Merabet** pour une traversée intime de Roubaix. Depuis les seuils — portes, fenêtres, croisements —, le photographe capte la poésie discrète du quotidien, mêlant mémoire algérienne et enracinement local, convivialité pudique et traces de l’exclusion sociale. Un regard humble et chaleureux, guidé par l’instinct, sur une ville fière et profondément habitée.

**Commissariat** Amandine Delcourt responsable de la documentation, La Piscine Musée d’art et d’industrie André Diligent

Le vernissage est gratuit et ouvert à tous.

_**Les prises de parole seront suivies d’une ponctuation chorégraphique de la compagnie Dans la rue la danse, présentée dans le cadre du festival URBX.**_

Le **vendredi 5 juin à partir de 18h** La Piscine vous invite au vernissage des nouvelles expositions de sa saison d’été.

* [**Roubaix Photo. Plus d’un siècle d’images, d’usages et de regards à travers les collections de La Piscine**](https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/roubaix-photo-plus-dun-siecle-dimages-dusages-et-de-regards-a-travers-les-collections-de-la-piscine/)

* [**Naime Merabet. La vie au seuil, une traversée intime de Roubaix**](https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/naime-merabet-la-vie-au-seuil-une-traversee-intime-de-roubaix/)

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, La Piscine dévoile sa collection photographique dans une exposition inédite où Roubaix et ses habitants sont au cœur de l’inspiration des photographes amateurs comme professionnels.

**Roubaix Photo** propose un parcours à travers plus d’un siècle d’images, croisant les usages de la photographie vernaculaire à la création artistique, de la mémoire industrielle aux approches contemporaines, et révèle la richesse d’un fonds qui dialogue avec d’autres formes d’expression — peinture, sculpture, arts graphiques et mode.

En regard, La Piscine donne carte blanche à **Naime Merabet** pour une traversée intime de Roubaix. Depuis les seuils — portes, fenêtres, croisements —, le photographe capte la poésie discrète du quotidien, mêlant mémoire algérienne et enracinement local, convivialité pudique et traces de l’exclusion sociale. Un regard humble et chaleureux, guidé par l’instinct, sur une ville fière et profondément habitée.

**Commissariat** Amandine Delcourt responsable de la documentation, La Piscine Musée d’art et d’industrie André Diligent

Le vernissage est gratuit et ouvert à tous.

_**Les prises de parole seront suivies d’une ponctuation chorégraphique de la compagnie Dans la rue la danse, présentée dans le cadre du festival URBX.**_ .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

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English :

On **Friday June 5 from 6pm** La Piscine invites you to the opening of the new exhibitions in its summer season.

* [**Roubaix Photo. More than a century of images, uses and views through La Piscine?s collections**](https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/roubaix-photo-plus-dun-siecle-dimages-dusages-et-de-regards-a-travers-les-collections-de-la-piscine/)

* [Naime Merabet: La vie au seuil, une traversée intime de Roubaix**](https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/naime-merabet-la-vie-au-seuil-une-traversee-intime-de-roubaix/)

To mark the bicentenary of photography, La Piscine unveils its photographic collection in a ground-breaking exhibition in which Roubaix and its inhabitants are the focus of inspiration for amateur and professional photographers alike.

Roubaix Photo** takes visitors on a journey through more than a century of images, combining vernacular photography with artistic creation, industrial memory with contemporary approaches, and reveals the richness of a collection that dialogues with other forms of expression painting, sculpture, graphic arts and fashion.

La Piscine gives carte blanche to **Naime Merabet** for an intimate journey through Roubaix. From the thresholds doors, windows, crossings the photographer captures the discreet poetry of everyday life, blending Algerian memory and local roots, discreet conviviality and traces of social exclusion. A warm and humble look, guided by instinct, at a proud and deeply inhabited city.

**Commissariat** Amandine Delcourt in charge of documentation, La Piscine ? André Diligent Museum of Art and Industry

The vernissage is free and open to all.

speeches will be followed by a choreographic punctuation by the Dans la rue la danse company, presented as part of the URBX festival.**_

L’événement Vernissage des expositions d’été 2026 Roubaix a été mis à jour le 2026-05-14 par Hauts-de-France Tourisme