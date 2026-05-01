Roubaix

Visite guidée méditerranée

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11

Venez découvrir les expositions Renault 12 et Au-delà de toutes les mers le temps d’une visite guidée comme un voyage au coeur de la Méditerranée. Explorez les liens entre la France et le Maroc, entre histoires de migrations et échanges culturels, chargés d’objets et de souvenirs.

Venez découvrir les expositions Renault 12 et Au-delà de toutes les mers le temps d’une visite guidée comme un voyage au coeur de la Méditerranée. Explorez les liens entre la France et le Maroc, entre histoires de migrations et échanges culturels, chargés d’objets et de souvenirs. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Come and discover the Renault 12 and Beyond All Seas exhibitions on a guided tour, like a journey to the heart of the Mediterranean. Explore the links between France and Morocco, between stories of migration and cultural exchange, filled with objects and memories.

L’événement Visite guidée méditerranée Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme