Au-delà de toutes les mers Roubaix

Roubaix

Au-delà de toutes les mers

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

**DU 30.05.2026 AU 01.11.2026.**

Co-conçue par Le Cube independent art room et La Condition Publique, l’exposition collective Au-delà de toutes les mers réunit une quinzaine d’artistes marocain·es, français·es et internationaux, toutes et tous lié·es de manière intime ou artistique au Maroc.

“Lorsque l’esprit des hommes te paraîtra étroit, dis-toi que la terre est vaste. N’hésite jamais à t’éloigner, au-delà de toutes les mers, au-delà de toutes les frontières, de toutes les patries, de toutes les croyances.”

(Léon l’Africain, Amin Maalouf, 1987)

L’exposition collective “Au-delà de toutes les mers” explore les circulations de populations, de langues, de cultures et de récits autour et au-delà de la mer méditerranée et en particulier entre la France et le Maroc. Fortement marquées par la colonisation occidentale, notamment française, mais également par une longue histoire de relations géopolitiques et d’influences multiculturelles, ces circulations sont envisagées ici non pas comme de stricts déplacements d’un lieu à un autre, mais comme de véritables flux sans cesse mouvants, engendrant aussi de la relation et de l’inattendu selon les termes du philosophe et écrivain créole Édouard Glissant. “Ce qui est important dans la relation, c’est la mise en contact, non pas la fusion, mais l’échange dans la différence.”(Poétique de la Relation, Gallimard, 1990)

Co-conçue par Le Cube independent art room (Rabat, Maroc) et La Condition Publique (Roubaix, France) à l’occasion de la “Saison Méditerranée 2026” portée par l’Institut Français, cette exposition réunit une quinzaine d’artistes, toutes et tous lié·es de manière intime ou artistique au Maroc. Leurs œuvres nous disent quelque chose des liens complexes tissés de façon heureuse, malheureuse ou hasardeuse à travers et de part et d’autre de ce “continent liquide”, vaste espace d’interconnexions entre le Maghreb et l’Europe. Construite autour de trois axes circulations géographiques, circulations des langues, et circulations immatérielles (mémoires, savoir-faire, croyances) l’exposition interroge, à l’aune de l’Histoire qui a façonné cette région, la manière dont les êtres, les récits et les objets se déplacent, se métamorphosent et réagissent les uns aux autres, dans un monde en perpétuel mouvement.

Les artistes Ziad Naitaddi, Sarah Van Melick, Katrin Ströbel et Mohamed Laouli, abordent la Méditerranée comme un espace de traversées, de déplacements voire de déracinements, où les allers-retours, largement provoqués par la domination coloniale et le protectorat français, impliquent tantôt une absence et une perte de liens, tantôt la rencontre et l’apport d’une nécessaire altérité. Dans cette géographie mouvante, les histoires et les parcours individuels se croisent, s’entrelacent et racontent l’histoire d’un monde polyphonique et morcelé.

Le duo Irena Eden & Stijn Lernout, Badr El Hammami, Karima El Karmoudi et Leila Sadel investiguent quant à eux les circulations des langues, des récits et les souvenirs partiels qui en découlent, entre le Maroc et la France. Au gré des migrations et des déplacements, les langues et les histoires qu’elles véhiculent se modifient, évoluent, se transmettent ou s’effacent, débouchant sur la naissance d’autres formes de paroles.

Enfin, d’autres œuvres de Khadija El Abyad, Ahmad Karmouni, Imane Zoubai, Karima El Karmoudi et Leila Sadel évoquent les circulations, transmissions ou relectures du patrimoine immatériel, des mémoires et des savoir-faire, à travers un travail des matières et d’artisanats propres au territoire marocain dont ils sont issus. Qu’ils soient détournés, oubliés ou perpétués par ces artistes, les gestes, matériaux et symboles circulent comme des énergies vivantes. Présentées dans cette exposition à Roubaix, leurs œuvres font ici à nouveau circuler ce dont elles sont faites, pour ouvrir, peut-être, d’autres possibles dialogues, regards, mélanges ou renouvellements.

Les artistes de “Au-delà de toutes les mers” déjouent, déplacent, recomposent les récits, les mémoires et les identités culturelles. Ils et elles nous invitent à considérer “la rencontre, l’interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre les cultures, dans la totalité réalisée du monde-terre”, ce qu’Édouard Glissant a tout simplement rassemblé sous le mot de “créolisation” (Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997).

**Avec la participation des artistes **

Irena Eden & Stijn Lernout, Khadija El Abyad, Badr El Hammami, Karima, Fadma & Allal El Karmoudi, Soukaina Joual, Ahmad Karmouni, Mohammed Laouli, & Katrin Ströbel, Ziad Naitaddi, Leila Sadel, Nour Sokhon, Myriam Van Imschoot, Sarah Van Melick, Imane Zoubai.

**Co-commissariat ** Ninon Duhamel (La Condition Publique), Elisabeth Piskernik (Le Cube independant art room)

**Commissariat général ** Ismaël Jamaleddine

**Avec le soutien de ** L’Institut Français Saison Méditerranée 2026

Projet à rayonnement artistique et culturel (PRAC) de la Région Hauts-de-France

**Vendredi 29 mai 2026 Vernissage de l’exposition**

**Visite guidée le mercredi et samedi | 14:00 19:00**

**+ le 1er dimanche du mois | 12:00 19:00**

**DU 30.05.2026 AU 01.11.2026.**

Co-conçue par Le Cube independent art room et La Condition Publique, l’exposition collective Au-delà de toutes les mers réunit une quinzaine d’artistes marocain·es, français·es et internationaux, toutes et tous lié·es de manière intime ou artistique au Maroc.

“Lorsque l’esprit des hommes te paraîtra étroit, dis-toi que la terre est vaste. N’hésite jamais à t’éloigner, au-delà de toutes les mers, au-delà de toutes les frontières, de toutes les patries, de toutes les croyances.”

(Léon l’Africain, Amin Maalouf, 1987)

L’exposition collective “Au-delà de toutes les mers” explore les circulations de populations, de langues, de cultures et de récits autour et au-delà de la mer méditerranée et en particulier entre la France et le Maroc. Fortement marquées par la colonisation occidentale, notamment française, mais également par une longue histoire de relations géopolitiques et d’influences multiculturelles, ces circulations sont envisagées ici non pas comme de stricts déplacements d’un lieu à un autre, mais comme de véritables flux sans cesse mouvants, engendrant aussi de la relation et de l’inattendu selon les termes du philosophe et écrivain créole Édouard Glissant. “Ce qui est important dans la relation, c’est la mise en contact, non pas la fusion, mais l’échange dans la différence.”(Poétique de la Relation, Gallimard, 1990)

Co-conçue par Le Cube independent art room (Rabat, Maroc) et La Condition Publique (Roubaix, France) à l’occasion de la “Saison Méditerranée 2026” portée par l’Institut Français, cette exposition réunit une quinzaine d’artistes, toutes et tous lié·es de manière intime ou artistique au Maroc. Leurs œuvres nous disent quelque chose des liens complexes tissés de façon heureuse, malheureuse ou hasardeuse à travers et de part et d’autre de ce “continent liquide”, vaste espace d’interconnexions entre le Maghreb et l’Europe. Construite autour de trois axes circulations géographiques, circulations des langues, et circulations immatérielles (mémoires, savoir-faire, croyances) l’exposition interroge, à l’aune de l’Histoire qui a façonné cette région, la manière dont les êtres, les récits et les objets se déplacent, se métamorphosent et réagissent les uns aux autres, dans un monde en perpétuel mouvement.

Les artistes Ziad Naitaddi, Sarah Van Melick, Katrin Ströbel et Mohamed Laouli, abordent la Méditerranée comme un espace de traversées, de déplacements voire de déracinements, où les allers-retours, largement provoqués par la domination coloniale et le protectorat français, impliquent tantôt une absence et une perte de liens, tantôt la rencontre et l’apport d’une nécessaire altérité. Dans cette géographie mouvante, les histoires et les parcours individuels se croisent, s’entrelacent et racontent l’histoire d’un monde polyphonique et morcelé.

Le duo Irena Eden & Stijn Lernout, Badr El Hammami, Karima El Karmoudi et Leila Sadel investiguent quant à eux les circulations des langues, des récits et les souvenirs partiels qui en découlent, entre le Maroc et la France. Au gré des migrations et des déplacements, les langues et les histoires qu’elles véhiculent se modifient, évoluent, se transmettent ou s’effacent, débouchant sur la naissance d’autres formes de paroles.

Enfin, d’autres œuvres de Khadija El Abyad, Ahmad Karmouni, Imane Zoubai, Karima El Karmoudi et Leila Sadel évoquent les circulations, transmissions ou relectures du patrimoine immatériel, des mémoires et des savoir-faire, à travers un travail des matières et d’artisanats propres au territoire marocain dont ils sont issus. Qu’ils soient détournés, oubliés ou perpétués par ces artistes, les gestes, matériaux et symboles circulent comme des énergies vivantes. Présentées dans cette exposition à Roubaix, leurs œuvres font ici à nouveau circuler ce dont elles sont faites, pour ouvrir, peut-être, d’autres possibles dialogues, regards, mélanges ou renouvellements.

Les artistes de “Au-delà de toutes les mers” déjouent, déplacent, recomposent les récits, les mémoires et les identités culturelles. Ils et elles nous invitent à considérer “la rencontre, l’interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre les cultures, dans la totalité réalisée du monde-terre”, ce qu’Édouard Glissant a tout simplement rassemblé sous le mot de “créolisation” (Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997).

**Avec la participation des artistes **

Irena Eden & Stijn Lernout, Khadija El Abyad, Badr El Hammami, Karima, Fadma & Allal El Karmoudi, Soukaina Joual, Ahmad Karmouni, Mohammed Laouli, & Katrin Ströbel, Ziad Naitaddi, Leila Sadel, Nour Sokhon, Myriam Van Imschoot, Sarah Van Melick, Imane Zoubai.

**Co-commissariat ** Ninon Duhamel (La Condition Publique), Elisabeth Piskernik (Le Cube independant art room)

**Commissariat général ** Ismaël Jamaleddine

**Avec le soutien de ** L’Institut Français Saison Méditerranée 2026

Projet à rayonnement artistique et culturel (PRAC) de la Région Hauts-de-France

**Vendredi 29 mai 2026 Vernissage de l’exposition**

**Visite guidée le mercredi et samedi | 14:00 19:00**

**+ le 1er dimanche du mois | 12:00 19:00** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**FROM 30.05.2026 TO 01.11.2026.**

Co-conceived by Le Cube ? independent art room and La Condition Publique, the group exhibition Au-delà de toutes les mers brings together some fifteen Moroccan, French and international artists, all with intimate or artistic ties to Morocco.

when the minds of men seem narrow, remember that the earth is vast. Never hesitate to move away, beyond all seas, beyond all borders, beyond all homelands, beyond all beliefs…?

(Léon l?Africain, Amin Maalouf, 1987)

The group exhibition Beyond All Seas explores the circulation of populations, languages, cultures and stories around and beyond the Mediterranean Sea particularly between France and Morocco. Strongly marked by Western colonization, particularly French colonization, but also by a long history of geopolitical relations and multicultural influences, these circulations are considered here not strictly as movements from one place to another, but rather as the result of a long history of multicultural influencesin the words of the Creole philosopher and writer Édouard Glissant, What is important in relationship is contact, not fusion, but exchange in difference (Poétique de la Relation, Gallimard, 1990)

Co-conceived by Le Cube independent art room (Rabat, Morocco) and La Condition Publique (Roubaix, France) on the occasion of the ?Saison Méditerranée 2026? organized by the Institut Français, this exhibition brings together some fifteen artists, all with intimate or artistic ties to Morocco. Their works tell us something about the complex links woven happily, unhappily or haphazardly through and across this ?liquid continent?, a vast space of interconnections between the Maghreb and Europe. Built around three axes geographical circulation, language circulation and intangible circulation (memories, know-how, beliefs) the exhibition examines, in the light of the history that has shaped this region, how people, stories and objects move, metamorphose and react to one another in a world in perpetual motion.

Artists Ziad Naitaddi, Sarah Van Melick, Katrin Ströbel and Mohamed Laouli approach the Mediterranean as a space of crossings, displacements and even uprooting, where the comings and goings, largely provoked by colonial domination and the French protectorate, sometimes imply an absence and loss of links, sometimes the encounter and contribution of a necessary otherness. In this shifting geography, individual stories and journeys intersect and intertwine, telling the story of a polyphonic, fragmented world.

The duo Irena Eden & Stijn Lernout, Badr El Hammami, Karima El Karmoudi and Leila Sadel investigate the circulation of languages, narratives and the partial memories that emerge from them, between Morocco and France. In the course of migration and displacement, languages and the stories they convey change, evolve, are transmitted or erased, leading to the birth of other forms of speech.

Finally, other works by Khadija El Abyad, Ahmad Karmouni, Imane Zoubai, Karima El Karmoudi and Leila Sadel evoke the circulation, transmission or re-reading of intangible heritage, memories and know-how, through work with materials and crafts specific to the Moroccan territory from which they originate. Whether diverted, forgotten or perpetuated by these artists, gestures, materials and symbols circulate like living energies. Presented in this exhibition in Roubaix, their works once again circulate what they are made of, to open up, perhaps, other possible dialogues, looks, mixtures or renewals.

Au-delà de toutes les mers? artists thwart, displace and recompose narratives, memories and cultural identities. They invite us to consider ?the encounter, the interference, the clash, the harmonies and disharmonies between cultures, in the realized totality of the world-earth? what Édouard Glissant has simply gathered under the word ?créolisation? (Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997).

**With the participation of artists:**

Irena Eden & Stijn Lernout, Khadija El Abyad, Badr El Hammami, Karima, Fadma & Allal El Karmoudi, Soukaina Joual, Ahmad Karmouni, Mohammed Laouli, & Katrin Ströbel, Ziad Naitaddi, Leila Sadel, Nour Sokhon, Myriam Van Imschoot, Sarah Van Melick, Imane Zoubai.

**Co-curator ** Ninon Duhamel (La Condition Publique), Elisabeth Piskernik (Le Cube ? independant art room)

**General curator:** Ismaël Jamaleddine

**With the support of:** L?Institut Français ? Mediterranean Season 2026

Projet à rayonnement artistique et culturel (PRAC) de la Région Hauts-de-France

*friday, May 29, 2026: Opening of the exhibition** *Guided tours on Wednesday and Sunday

**Guided tour on Wednesday and Saturday | 14:00 19:00**

**+ 1st Sunday of the month | 12:00 19:00**

L’événement Au-delà de toutes les mers Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme