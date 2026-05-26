Défilé zéro déchet l’art de la mode recycler pour innover Roubaix
Défilé zéro déchet l’art de la mode recycler pour innover Roubaix samedi 30 mai 2026.
Roubaix
Défilé zéro déchet l’art de la mode recycler pour innover
167 boulevard de Belfort Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Comité des Six Quartiers Sud-roubaix organise son tout premier défilé zéro-déchet intitulé l’art de la mode recycler pour innover .
Les bénévoles ont créé des vêtements ainsi que des accessoires de mode à base de tissus récupérés et de vêtements de seconde main.
Le défilé sera suivi d’une vente aux enchères des vêtements et accessoires portés. Les bénéfices seront reversés à une association.
Venez découvrir le défilé des modèles qui porteront les créations réalisées à partir de tissus recyclés !
Date samedi 30 mai 2026
Lieu Salle Belfort
Horaires à partir de 14h
Réservation obligatoire par mail [cq6quartiers@outlook.fr](mailto:cq6quartiers@outlook.fr) ou au 06 69 24 48 35
Le Comité des Six Quartiers Sud-roubaix organise son tout premier défilé zéro-déchet intitulé l’art de la mode recycler pour innover .
Les bénévoles ont créé des vêtements ainsi que des accessoires de mode à base de tissus récupérés et de vêtements de seconde main.
Le défilé sera suivi d’une vente aux enchères des vêtements et accessoires portés. Les bénéfices seront reversés à une association.
Venez découvrir le défilé des modèles qui porteront les créations réalisées à partir de tissus recyclés !
Date samedi 30 mai 2026
Lieu Salle Belfort
Horaires à partir de 14h
Réservation obligatoire par mail [cq6quartiers@outlook.fr](mailto:cq6quartiers@outlook.fr) ou au 06 69 24 48 35 .
167 boulevard de Belfort Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 69 24 48 35 cq6quartiers@outlook.fr
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English :
The Comité des Six Quartiers Sud-roubaix is organizing its first ever zero-waste fashion show, entitled l’art de la mode: recycler pour innover .
Volunteers have created clothes and fashion accessories using recycled fabrics and second-hand clothing.
The fashion show will be followed by an auction of the clothes and accessories worn. Profits will be donated to a charity.
Come and discover the models who will wear the creations made from recycled fabrics!
Date: Saturday, May 30, 2026
? Location: Salle Belfort
? Times: from 2pm
Reservations required by e-mail: [cq6quartiers@outlook.fr](mailto:cq6quartiers@outlook.fr) or 06 69 24 48 35
L’événement Défilé zéro déchet l’art de la mode recycler pour innover Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme
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