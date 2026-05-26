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Défilé zéro déchet l’art de la mode recycler pour innover Roubaix

Défilé zéro déchet l’art de la mode recycler pour innover Roubaix samedi 30 mai 2026.

Adresse : 167 boulevard de Belfort

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Roubaix

Défilé zéro déchet l’art de la mode recycler pour innover

167 boulevard de Belfort Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le Comité des Six Quartiers Sud-roubaix organise son tout premier défilé zéro-déchet intitulé l’art de la mode recycler pour innover .
Les bénévoles ont créé des vêtements ainsi que des accessoires de mode à base de tissus récupérés et de vêtements de seconde main.
Le défilé sera suivi d’une vente aux enchères des vêtements et accessoires portés. Les bénéfices seront reversés à une association.
Venez découvrir le défilé des modèles qui porteront les créations réalisées à partir de tissus recyclés !
Date samedi 30 mai 2026
Lieu Salle Belfort
Horaires à partir de 14h
Réservation obligatoire par mail [cq6quartiers@outlook.fr](mailto:cq6quartiers@outlook.fr) ou au 06 69 24 48 35
Le Comité des Six Quartiers Sud-roubaix organise son tout premier défilé zéro-déchet intitulé l’art de la mode recycler pour innover .
Les bénévoles ont créé des vêtements ainsi que des accessoires de mode à base de tissus récupérés et de vêtements de seconde main.
Le défilé sera suivi d’une vente aux enchères des vêtements et accessoires portés. Les bénéfices seront reversés à une association.
Venez découvrir le défilé des modèles qui porteront les créations réalisées à partir de tissus recyclés !
Date samedi 30 mai 2026
Lieu Salle Belfort
Horaires à partir de 14h
Réservation obligatoire par mail [cq6quartiers@outlook.fr](mailto:cq6quartiers@outlook.fr) ou au 06 69 24 48 35   .

167 boulevard de Belfort Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 69 24 48 35  cq6quartiers@outlook.fr

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English :

The Comité des Six Quartiers Sud-roubaix is organizing its first ever zero-waste fashion show, entitled l’art de la mode: recycler pour innover .
Volunteers have created clothes and fashion accessories using recycled fabrics and second-hand clothing.
The fashion show will be followed by an auction of the clothes and accessories worn. Profits will be donated to a charity.
Come and discover the models who will wear the creations made from recycled fabrics!
Date: Saturday, May 30, 2026
? Location: Salle Belfort
? Times: from 2pm
Reservations required by e-mail: [cq6quartiers@outlook.fr](mailto:cq6quartiers@outlook.fr) or 06 69 24 48 35

L’événement Défilé zéro déchet l’art de la mode recycler pour innover Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme

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