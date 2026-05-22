Apéro-sculpture Roubaix
Apéro-sculpture Roubaix vendredi 29 mai 2026.
Roubaix
Apéro-sculpture
20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Pour une soirée, le restaurant de Baraka se transforme en atelier de modelage. Au menu un verre à boire, de bonnes choses à grignoter, un morceau d’argile et l’enthousiasme communicatif de Saul!
Deux heures pour laisser parler votre créativité, vous laisser aller à façonner la terre, rencontrer des gens, bref vous amuser!
Pour une soirée, le restaurant de Baraka se transforme en atelier de modelage. Au menu un verre à boire, de bonnes choses à grignoter, un morceau d’argile et l’enthousiasme communicatif de Saul!
Deux heures pour laisser parler votre créativité, vous laisser aller à façonner la terre, rencontrer des gens, bref vous amuser! .
20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14 gerance@cooperativebaraka.fr
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English :
For one evening, Baraka’s restaurant is transformed into a modeling workshop. On the menu: a drink, a snack, a lump of clay and Saul’s infectious enthusiasm!
Two hours to get your creative juices flowing, shape the clay, meet new people in short, have fun!
L’événement Apéro-sculpture Roubaix a été mis à jour le 2026-05-19 par Hauts-de-France Tourisme
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