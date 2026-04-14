Crochet en fleurs – Créez votre fleur au crochet, Musée La Manufacture, Roubaix

Crochet en fleurs – Créez votre fleur au crochet Samedi 25 avril, 14h00 Musée La Manufacture Nord

15€ par participant

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Envie de donner vie à de délicates fleurs en crochet ? Cet atelier vous propose de réaliser une fleur en volume, à la fois décorative et intemporelle.

Un moment convivial pour apprendre, partager et voir éclore sous vos doigts de jolies fleurs au crochet.

Plusieurs modèles seront proposés afin que chacun puisse choisir le projet qui lui ressemble : muguet, marguerite, pavot (coquelicot) ou mini-roses. Ces fleurs peuvent être réalisées en environ 4 heures. L’atelier s’adaptera au rythme de chacun afin que tous les participants puissent repartir avec une création dont ils seront fiers.

Chaque participant repartira avec le patron imprimé de sa fleur, ainsi qu’un peu de coton s’il souhaite terminer son ouvrage à la maison.

Tout le matériel est fourni (pelotes de coton et crochets). Les personnes qui le souhaitent peuvent également apporter leur propre matériel.

Attention : Atelier adapté pour les personnes sachant déjà crocheter (niveau intermédiaire)

Samedi 25 avril

De 14h à 18h

Sur inscription, 15€ par participant

Réservations par mail à l’adresse contact@lamanufacture-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lamanufacture-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.20.98.92 »}] [{« link »: « mailto:contact@lamanufacture-roubaix.fr »}]

Crochetez votre jolie fleur à l’aide de plusieurs modèles et repartez avec votre création ! Crochet fleurs

Lucille Gauthier