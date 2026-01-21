Music’All EDHEC présente sa 30ème comédie musicale En Vogue ! Roubaix

Music’All EDHEC présente sa 30ème comédie musicale En Vogue !

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 18:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Depuis 1996 l’association [Music’all](https://musicall-edhec.com/) réalise chaque année une comédie musicale inclusive 100 % étudiante et de niveau semi-professionnel. Six jeunes atteints de déficiences mentales, scolarisés au D.A.M.E. du Roitelet de Tourcoing, montent sur scène afin de prouver que la différence n’exclut pas la compétence.

Cette année, découvrez le synopsis de notre nouvelle comédie [En Vogue](https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/), qui se tiendra le dimanche 19 avril 2026 au Colisée de Roubaix

_ 1899 ! L’année du changement ! L’ancienne époque s’éteint, un nouveau siècle s’annonce ! _

_Le cri du jeune vendeur de journaux fend le tumulte des rues de Manchester. Mais on l’entend à peine, étouffé par les sabots sur les pavés mouillés, la vapeur des premières voitures, et l’indifférence des passants._

_La ville poursuit sa routine, mais l’air vibre d’un étrange pressentiment. Quelque chose s’annonce. Quelque chose bascule._

_Une femme venue d’ailleurs descend du train sans bagage. Un atelier textile tente de s’élever au-dessus de la fumée et de sa propre inertie. Et dans les ruelles, des rumeurs s’échappent, troubles, scandales et commérages._

_1899 l’année du changement… Mais la ville de Manchester y survivra-t-elle ?_

### Les jeunes au cœur du projet

Depuis maintenant 15 ans, Music’All travaille en collaboration avec le Dispositif d’Accompagnement Médico Éducatif (D.A.M.E.) du Roitelet de Tourcoing afin d’intégrer des jeunes à ses créations. Cette année, ce sont 6 jeunes de l’institut, Zoé, Elena, Erdem, Simon, Céline et Gwendolyne, qui se joignent au projet et se produisent sur scène avec les 30 artistes étudiants de l’association.

Grâce aux bénéfices de la comédie, l’association organise, en fin d’année, une journée d’activités ludiques pour ces jeunes et l’ensemble de leur classe (soit une cinquantaines de jeunes âgés de 10 à 15 ans).

Cette dimension sociale et solidaire ainsi que cette diversité tiennent particulièrement à cœur aux étudiants participant au projet, qui donnent tout pour créer une comédie musicale d’exception, prouvant, une fois de plus, que la différence n’exclut pas la compétence !

**Prenez vos places** [https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/](https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/)

**Pour toute demande d’information** [billetterie@musicall-edhec.com](mailto:billetterie@musicall-edhec.com) 0783998902

Depuis 1996 l’association [Music’all](https://musicall-edhec.com/) réalise chaque année une comédie musicale inclusive 100 % étudiante et de niveau semi-professionnel. Six jeunes atteints de déficiences mentales, scolarisés au D.A.M.E. du Roitelet de Tourcoing, montent sur scène afin de prouver que la différence n’exclut pas la compétence.

Cette année, découvrez le synopsis de notre nouvelle comédie [En Vogue](https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/), qui se tiendra le dimanche 19 avril 2026 au Colisée de Roubaix

_ 1899 ! L’année du changement ! L’ancienne époque s’éteint, un nouveau siècle s’annonce ! _

_Le cri du jeune vendeur de journaux fend le tumulte des rues de Manchester. Mais on l’entend à peine, étouffé par les sabots sur les pavés mouillés, la vapeur des premières voitures, et l’indifférence des passants._

_La ville poursuit sa routine, mais l’air vibre d’un étrange pressentiment. Quelque chose s’annonce. Quelque chose bascule._

_Une femme venue d’ailleurs descend du train sans bagage. Un atelier textile tente de s’élever au-dessus de la fumée et de sa propre inertie. Et dans les ruelles, des rumeurs s’échappent, troubles, scandales et commérages._

_1899 l’année du changement… Mais la ville de Manchester y survivra-t-elle ?_

### Les jeunes au cœur du projet

Depuis maintenant 15 ans, Music’All travaille en collaboration avec le Dispositif d’Accompagnement Médico Éducatif (D.A.M.E.) du Roitelet de Tourcoing afin d’intégrer des jeunes à ses créations. Cette année, ce sont 6 jeunes de l’institut, Zoé, Elena, Erdem, Simon, Céline et Gwendolyne, qui se joignent au projet et se produisent sur scène avec les 30 artistes étudiants de l’association.

Grâce aux bénéfices de la comédie, l’association organise, en fin d’année, une journée d’activités ludiques pour ces jeunes et l’ensemble de leur classe (soit une cinquantaines de jeunes âgés de 10 à 15 ans).

Cette dimension sociale et solidaire ainsi que cette diversité tiennent particulièrement à cœur aux étudiants participant au projet, qui donnent tout pour créer une comédie musicale d’exception, prouvant, une fois de plus, que la différence n’exclut pas la compétence !

**Prenez vos places** [https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/](https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/)

**Pour toute demande d’information** [billetterie@musicall-edhec.com](mailto:billetterie@musicall-edhec.com) 0783998902 .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France billetterie@musicall-edhec.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year since 1996, the [Music?all] association (https://musicall-edhec.com/) has been producing an inclusive musical comedy for 100% students at semi-professional level. Six young people with mental disabilities from the D.A.M.E. du Roitelet school in Tourcoing take to the stage to prove that difference does not exclude competence

This year, discover the synopsis of our new comedy: [En Vogue](https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/), to be held on Sunday April 19, 2026 at the Colisée de Roubaix:

_ 1899 ! The year of change! The old era is dying out, a new century is dawning! _

the cry of the young newsagent cuts through the tumult of the Manchester streets. But it is barely heard, muffled by the hoofbeats on the wet cobblestones, the steam of the first cars, and the indifference of passers-by

the city continues its routine, but the air vibrates with a strange foreboding. Something is coming. Something is about to change

a woman from elsewhere steps off the train without luggage. A textile workshop tries to rise above the smoke and its own inertia. And in the alleyways, rumors of unrest, scandal and gossip spread

1899: the year of change… But will Manchester survive?

### Young people at the heart of the project

For 15 years now, Music’All has been working in collaboration with the D.A.M.E. (Dispositif d?Accompagnement Médico Éducatif) at Le Roitelet in Tourcoing, integrating young people into its creations. This year, 6 young people from the institute Zoé, Elena, Erdem, Simon, Céline and Gwendolyne are joining the project, performing on stage with the association’s 30 student artists.

At the end of the year, the association will use the profits from the comedy to organize a day of fun activities for these youngsters and their entire class (some 50 youngsters aged 10 to 15).

This social and solidarity-based dimension, as well as this diversity, are particularly dear to the hearts of the students involved in the project, who give their all to create an exceptional musical, proving, once again, that difference does not exclude competence!

**Get your tickets**: [https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/](https://musicall-edhec.com/2026/01/21/prenez-vos-places-3/)

**For further information**: [billetterie@musicall-edhec.com](mailto:billetterie@musicall-edhec.com) 0783998902

L’événement Music’All EDHEC présente sa 30ème comédie musicale En Vogue ! Roubaix a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme