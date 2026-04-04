Braderie & vide-grenier Rue de l’Hommelet Roubaix

Roubaix

Braderie & vide-grenier Rue de l’Hommelet

Rue de l’Hommelet Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-25

9h à 16h

Rue de l’Hommelet

(de la rue Pellart à la rue des 7 Ponts), rue de la Paix et le parking du Centre Social (jusqu’à la rue du Collège), rue Ternaux, rue Villars, rue Saint-Louis et rue Plutarque (jusqu’à la rue Lacroix), rue du Nouveau Monde (jusqu’à la rue Mickaël Dufermont), rue des 7 Ponts (jusqu’à la rue des charpentiers), rue de Flandre (entre la rue des 7 Ponts et la rue de Courtrai) et rue Mickaël Dufermont.

**Contact **

Mohammed ESSAIKOUKI

Centre Social

121 rue de l’Hommelet

07 83 73 40 37

[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)

Du 04/04/26 au 02/05/26

9h à 16h

Rue de l’Hommelet

(de la rue Pellart à la rue des 7 Ponts), rue de la Paix et le parking du Centre Social (jusqu’à la rue du Collège), rue Ternaux, rue Villars, rue Saint-Louis et rue Plutarque (jusqu’à la rue Lacroix), rue du Nouveau Monde (jusqu’à la rue Mickaël Dufermont), rue des 7 Ponts (jusqu’à la rue des charpentiers), rue de Flandre (entre la rue des 7 Ponts et la rue de Courtrai) et rue Mickaël Dufermont.

**Contact **

Mohammed ESSAIKOUKI

Centre Social

121 rue de l’Hommelet

07 83 73 40 37

[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)

Du 04/04/26 au 02/05/26 .

Rue de l’Hommelet Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 73 40 37 asso.du.npdc@live.fr

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English :

9am to 4pm

Rue de l?Hommelet

(from rue Pellart to rue des 7 Ponts), rue de la Paix and the Centre Social parking lot (up to rue du Collège), rue Ternaux, rue Villars, rue Saint-Louis and rue Plutarque (up to rue Lacroix), rue du Nouveau Monde (up to rue Mickaël Dufermont), rue des 7 Ponts (up to rue des Charentes), rue de l?up to rue Lacroix), rue du Nouveau Monde (up to rue Mickaël Dufermont), rue des 7 Ponts (up to rue des charpentiers), rue de Flandre (between rue des 7 Ponts and rue de Courtrai) and rue Mickaël Dufermont.

**Contact:**

Mohammed ESSAIKOUKI

Social Center

121 rue de l?Hommelet

07 83 73 40 37

[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)

From 04/04/26 to 02/05/26

L’événement Braderie & vide-grenier Rue de l’Hommelet Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme