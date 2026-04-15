Jeux vidéo ado, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Jeux vidéo ado Samedi 25 avril, 14h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Plongez dans l’univers des jeux vidéo avec une session spécialement conçue pour les ados.

Autant pour les gamers que pour les casuals, venez-vous amuser, découvrir de nouveaux jeux, vous détendre et rencontrer d’autres partenaires de jeux.

Des jeux de sociétés sont également à disposition.

À partir de 12 ans.

3e étage – salle VDM

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jvanelslande@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.20 »}]

Plongez dans l’univers des jeux vidéo avec une session spécialement conçue pour les ados. jeux-vidéo jeux

Canva