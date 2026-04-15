Jeux vidéo ado, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
Jeux vidéo ado, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix samedi 25 avril 2026.
Jeux vidéo ado Samedi 25 avril, 14h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Plongez dans l’univers des jeux vidéo avec une session spécialement conçue pour les ados.
Autant pour les gamers que pour les casuals, venez-vous amuser, découvrir de nouveaux jeux, vous détendre et rencontrer d’autres partenaires de jeux.
Des jeux de sociétés sont également à disposition.
À partir de 12 ans.
3e étage – salle VDM
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jvanelslande@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.20 »}]
Plongez dans l’univers des jeux vidéo avec une session spécialement conçue pour les ados. jeux-vidéo jeux
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